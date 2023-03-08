В Уфе пройдет гала-концерт открытого хореографического конкурса «Юные дарования»

11 марта в Уфе пройдет гала-концерт II Открытого хореографического конкурса постановочных работ «Юные дарования», организованного Уфимской детской филармонией. Участники продемонстрируют творческие возможности в постановочной работе в разных стилях хореографии. О предстоящем мероприятии сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Главное условие конкурса – ребенок должен самостоятельно сочинить танец, проявив творческую фантазию. Юные хореографы покажут постановки классического, народного танца (этнический, народный, народно-сценический, танцы разных национальностей с выдержкой стиля, техники и музыки), стилизованный народный (исполнение народных танцев в современных обработках), эстрадный танец (традиционные эстрадные характерные танцы, диско, смешанный стиль) и цирковые номера.

Мероприятие состоится в 15.00 в Уфимской детской филармонии (Уфа, проспект Октября, 33), вход свободный.

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