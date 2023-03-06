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Уфимские писатели встретились с московскими читателями

Уфимские писатели Салават Вахитов и Фирдауса Хазипова встретились с московскими читателями в Булгаковском доме и Московском доме национальностей. Как рассказали «Башинформу» организаторы встречи, основным мотивом встречи была презентация «Уфимской тетради», опубликованной в журнале «Литературные знакомства».

Главный редактор Лола Звонарёва известна как автор уникальных исследований в области литературы и искусства. Ею написано более 20 книг и 600 статей о писателях и художниках, переведённых на 11 языков мира. Она кандидат филологических наук, доктор исторических наук, академик Российской академии естественных наук и Петровской академии наук и искусств, член-корреспондент Международной академии культуры и искусства, профессор Института мировых цивилизаций и Московского международного университета, член Московского союза художников. Лола Звонарёва рассказала о подвижнической деятельности членов редколлегии, ежегодно представляющих широкой общественности авторов из российской глубинки. Журнал издаётся с 2009 года, на сегодняшний день вышло 77 номеров.

Фирдауса Хазипова выступила как составитель «Уфимской тетради», в которую вошли произведения 20 поэтов и прозаиков из Башкортостана. Фирдауса Наилевна — заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан, член Союза журналистов РФ, член Союза российских писателей, автор художественной прозы, известной как в России, так и за рубежом.

Писатель Салават Вахитов, лауреат Егоровской премии 2022 года, представил авторов «Уфимской тетради», с каждым из которых он знаком лично или по прежней работе в качестве ответственного секретаря журнала «Бельские просторы». Салават Венерович рассказал, какими сторонами творчества интересны прозаики и поэты, представленные в «Тетради», каждое произведение получило тёплую, дружескую оценку.

Также Фирдауса Хазипова и Салават Вахитов представили собственные книги и поделились с читателями творческими планами.

Во встрече приняли участие известные московские писатели, переводчики и художники, учёные и журналисты из Турции и Таджикистана. В заключение участники встречи ответили на вопросы читательской аудитории и продолжили неформальное общение в кулуарах.

Мероприятия проводились при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, Московского дома национальностей, полномочного представительства Республики Башкортостан при президенте РФ.

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