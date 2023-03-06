Объявлен конкурс среди муниципальных образований по укреплению межнационального мира и согласия

Министерство культуры Республики Башкортостан объявило конкурс «Лучшее муниципальное образование РБ» по номинации: «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» по итогам 2022 года.

Конкурс проводится в целях повышения заинтересованности органов местного самоуправления в комплексном социально-экономическом развитии муниципальных образований республики, развития и укрепления экономического потенциала муниципалитетов, укрепления межнационального мира и согласия, реализации иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне, выявления и отбора примеров лучших муниципальных практик и повышения престижа муниципальной службы в Республике Башкортостан.

Конкурсная заявка принимается с 1 по 25 марта 2023 года с 10.00 до 17.00 в отдел этнокультурного развития и межрегионального сотрудничества министерства культуры РБ по адресу: г. Уфа, ул. Революционная, 18, каб. № 4, № 12. Телефон для справок: (347) 280-87-76, 280-87-85.

Конкурсные заявки на бумажном носителе должны быть пронумерованы, прошиты и заверены с обратной стороны подписью главы администрации муниципального образования Республики Башкортостан, представляющего заявку, либо лица, исполняющего его обязанности.

С положением о проведении конкурса, формой заявки и перечнем документов можно ознакомиться на сайте министерства культуры Республики Башкортостан по ссылке.