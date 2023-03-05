В Уфе пройдут Дни духовой музыки

16 марта госоркестр Башкортостана представит уфимцам и гостям столицы XII международный музыкальный фестиваль духового искусства «Дни духовой музыки».

С Национальным симфоническим оркестром РБ под управлением главного дирижера, заслуженного артиста РБ Дмитрия Крюкова выступят блистательные солисты: артист Государственной академической симфонической капеллы России Федор Шагов (туба) и концертмейстер группы труб Национального филармонического оркестра России Кирилл Солдатов (флюгельгорн).

Как сообщила «Башинформу» пресс-секретарь НСО РБ Лара Шипанова, слушателям будет представлена программа шедевров мировой классики. Это Andante cantabile в переложении для тубы с оркестром П. Чайковского, концерт для тубы А. Арутюняна, концерт для валторны с оркестром в переложении для флюгельгорна Р. Глиэра, симфоническая сюита «Царица Савская» О. Респиги и сюита «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» А. Бородина. Концерт состоится в ГКЗ «Башкортостан» в 19.00.

Фестиваль был учрежден в 2011 году с целью повышения интереса публики к духовому инструментальному искусству в России и знакомства с творчеством лучших музыкантов в этой области. Инициатором и художественным руководителем фестиваля стал один из ярчайших трубачей и молодых симфонических дирижеров России Владислав Лаврик. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры России и президентского фонда культурных инициатив.

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