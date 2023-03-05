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Сегодня, 13:20

Премьер-министр Башкирии поднял вопрос о присвоении звания партизану Николаю Киселеву

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров высказал свое мнение о российском фильме «Праведник», который недавно вышел на экраны всей страны. В своем телеграм-канале он напомнил жителям республики о нашем земляке, который стал прототипом главного героя фильма и поднял вопрос восстановления исторической справедливости, сообщает «Башинформ».

«Я обычно не пишу о фильмах, которые мне удается посмотреть, но сегодня сделаю исключение. В кинотеатрах сейчас идет „Праведник“ — история о нашем земляке из Благовещенского района Николае Яковлевиче Киселеве, который в 1942 году вывел из оккупированной части Белоруссии 218 евреев. Он несколько месяцев шёл с ними по лесам, периодически отбивая немецкие атаки», — написал Андрей Назаров.

Премьер-министр отметил, что, к сожалению, подвиг героя мало известен широкой публике, в отличие от истории Оскара Шиндлера. Киселев каждый день рисковал собой, в буквальном смысле выживая в лесах, спасая сотни других людей. Неспроста его часто сравнивают с библейским героем Моисеем. В 2005 году в Израиле Николаю Яковлевичу присвоили звание «Праведник мира». Более двух тысяч потомков спасенных им людей ежегодно собираются в Тель-Авиве, чтобы почтить его память.

Андрей Назаров вновь поднял вопрос о необходимости присвоения уроженцу Башкирии Николаю Киселеву заслуженного звания Героя России посмертно.

«К сожалению, в 1940-е годы трагический случай помешал ему получить звезду Героя Советского Союза — самолет с наградными документами был сбит. Поэтому вплоть до 1990-х годов подвиг был практически неизвестен — сам Киселев редко о нем что-либо рассказывал.

Сейчас ведется работа по присвоению Николаю Яковлевичу заслуженного звания посмертно, по аналогии с генералом Шаймуратовым. Таких героев необходимо помнить всем — они образцы гуманизма, самоотверженности. Настоящие символы Великой Победы. Благодаря им тысячи людей по всему миру имеют возможность созидать, радоваться жизни. Подобно им наши соотечественники уже год участвуют на границе Родины в СВО, сражаясь за суверенитет страны и нашу с вами мирную жизнь».

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