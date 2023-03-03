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Сегодня, 10:21

Режиссер из Уфы провел кинопрактикум в Арктике

Режиссер киностудии «Башкортостан» им. А. Абдразакова Роман Пожидаев был приглашен в качестве педагога кинопрактикума на полуостров Ямал. Кинопрактикум проходил с 23 по 27 февраля в селе Яр-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа. Слушателями были дети местной общеобразовательной школы по двум направлениям: игровое кино — Роман Пожидаев (Уфа), анимация — Алина Исрафилова (Москва).

Руководитель проекта — известный режиссер, общественный деятель, основатель фестиваля «Ноль плюс», член общественного совета при министерстве культуры РФ Николай Данн (Тюмень).

Как сообщил «Башинформу» Николай Николаевич, такие кинопрактикумы проводятся во всех регионах России. «Мы видим, что всё начинается с детства. Если мы развиваем в ребенке творческую личность, то творческая личность создаст новый продукт и тем самым даст возможность в любом регионе выстраивать всем креативным индустриям и в целом — всему качеству жизни. Это главная задача, ради которого мы приехали в Арктику».

«Это моя седьмая совместная работа с Николаем Николаевичем. Суть проекта — за короткое время обучить детей основам профессий в кино и снять короткометражный фильм. Я уже работал педагогом в Тюмени, Горно-Алтайске. Эту работу считаю настоящей удачей: Яр-Сале — это настоящая Арктика. Удалось поближе узнать культуру ненцев, попробовать местную кухню из оленины и строганины. Но главная удача — это работа в команде идейного, патриотичного до глубины души, вдохновляющего на созидание Николая Данна. Мы не только сняли фильм, но и успели торжественно презентовать его в актовом зале перед всей школой. Школа здесь современная, большая, обучаются около 1700 учеников. И само село обустроено по самым передовым технологиям», — поделился впечатлениями режиссер Роман Пожидаев.
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