Баянист Булат Мишаров представит Башкирию на молодёжных Дельфийских играх России

Воспитанник детской музыкальной школы № 15 Уфы Булат Мишаров представит Башкортостан на XXII молодёжных Дельфийских играх России. Форум юных талантов пройдет 21–26 апреля в Саратове.

Булат Мишаров стал одним из 16 лауреатов отборочного тура, проходившего в Уфе в конце февраля. В нем приняли участие 76 претендентов из образовательных учреждений сферы культуры республики, а также одаренные уроженцы Башкирии, обучающиеся за ее пределами.

Справка

Дельфийские игры — это комплексные соревнования по дисциплинам художественного, прикладного и научно-исследовательского творчества. В настоящее время состязания проводятся по 54 номинациям: фортепиано, скрипка, театр, академическое пение, народный танец, цирк, эпидемиология и биоинформатика, искусство воспитания, дизайн одежды, научно-популярный видеоблогинг и прочее.

XXII молодежные Дельфийские игры России проводятся в рамках реализации Указа Президента РФ Владимира Путина от 27 июня 2022 года № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника».