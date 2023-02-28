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Вчера, 14:40

Владимир Путин наградил двух работников отрасли печати Башкирии высокими наградами

Работники отрасли печати Башкирии удостоены высоких государственных наград. Соответствующий указ Президента РФ Владимира Путина от 28 февраля 2023 года опубликован на сайте kremlin.ru.

Как сообщает «Башинформ», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден заместитель руководителя агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан Марат Газизов.

Почетное звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации» присвоено Насиме Самигуллиной — инженеру по верстке редакции общественно-политической газеты «Мурадым» Кугарчинского информационного центра — филиала государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан издательского дома «Республика Башкортостан».

Автор:Лейла Аралбаева
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