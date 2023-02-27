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Вчера, 16:57

В Уфе песню «Шаймуратов генерал» исполнит мужской хор из 300 человек

пресс-служба РЦНТ РБ
Фото:пресс-служба РЦНТ РБ

В Городском культурно-досуговом центре Уфы 4 марта пройдет гала-концерт участников республиканского открытого конкурса мужских вокальных коллективов «О чем поют мужчины?».

Сводный хор из почти 300 участников исполнит песню «Шаймуратов генерал». В общем большом хоре будут петь участники конкурса в возрасте от 6 до 77 лет, сообщили «Башинформу» в пресс-службе республиканского центра народного творчества. Напомним, эта песня была написана в 1942 году композитором Загиром Исмагиловым на стихи Кадыра Даяна. В 2022 году песня отметила свое 80-летие: впервые ее исполнил солист Башкирского театра оперы и балета Габдрахман Хабибуллин. С тех пор песня стала популярной, почти народной. Песня «Шаймуратов генерал» звучит в курантах на Советской площади.

В гала-концерте примут участие хоры и вокальные ансамбли мальчиков, юношей и мужчин со всей республики. В программе концерта коллективы исполнят вокальные произведения, узнаваемые и любимые многими поколениями, в академической, народной и эстрадной манере на языках народов Российской Федерации. Начало концерта в 15.00.

«Наш проект, направленный на сохранение и популяризацию традиций мужского хорового и ансамблевого исполнительства в республике, в этом году проводится в третий раз. Программа конкурса обещает быть насыщенной. Запланированы торжественное открытие фестиваля, прослушивания программ коллективов-участников, семинар для руководителей мужских вокальных коллективов, круглый стол по итогам конкурсных выступлений, мастер-классы членов жюри. 3 марта в рамках программы состоится также выездной концерт участников в Благовещенске», — рассказала главный специалист по вокально-хоровому жанру РЦНТ, координатор фестиваля Наталья Кондакова.

Первый Республиканский конкурс мужских вокальных коллективов «О чем поют мужчины?» состоялся в 2019 году и был посвящен 100-летию Республики Башкортостан.

Организаторами выступили: министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, Городской культурно-досуговый центр Уфы, ГДК Благовещенска.

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Автор:Лейла Аралбаева
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