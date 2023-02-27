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Сегодня, 13:02

В кинотеатрах России выходит в прокат полнометражный художественный фильм «Нюрнберг»

В кинотеатрах страны выходит в прокат полнометражная художественная картина «Нюрнберг». Фильм создан режиссером Николаем Лебедевым («Экипаж», «Легенда 17») при поддержке Российского исторического общества. Основой сценария стала книга Александра Звягинцева «На веки вечные». 

Проект реализован в рамках поручения Президента РФ. Съемки проходили в Праге, Калининграде, Калуге, Москве. Над фильмом работала интернациональная команда из России, Чехии, Германии, США, Сербии, Грузии, Дании.

Выход фильма — важный инструмент для популяризации достоверной исторической информации о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны. Кинокартина «Нюрнберг» — первый игровой фильм о международном военном трибунале 1945–1946 гг. 

1945 год. В Нюрнберге начинает работу Международный военный трибунал. На суд, который впоследствии назовут «Процессом века», съезжается огромное количество людей со всего мира: город переполнен участниками процесса и журналистами. Среди тех, кто приезжает в Нюрнберг в составе советской делегации — владеющий несколькими иностранными языками капитан Волгин. Он еще молод, но уже прошел войну. Однажды на улице города Игорь встречает юную русскую девушку Лену. Их зарождающееся чувство пройдет через множество испытаний, но любовь — это единственное, что во все времена спасало мир.

В фильме снимались Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Сергей Безруков, Карстен Норгаард, Евгений Миронов, Алексей Бардуков, Игорь Петренко, Вольфганг Черни и другие актеры. 

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