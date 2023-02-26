В Башкирии ушел из жизни писатель, переводчик и журналист Рашит Сабитов

В Башкирии после болезни на 86-м году жизни скончался писатель, журналист, отличник печати СССР, член Союза писателей, заслуженный работник культуры РБ Рашит Сабит (Рашит Сабитов).

Сабитов Рашит Махмутович родился 27 марта 1937 года в крестьянской семье, в д. Янгискаин Гафурийского района Башкортостана. В 1961 году Рашит Сабитов поступил на филологический факультет БашГУ. После окончания университета несколько лет работал учителем литературы в одной из школ Кармаскалинского района.

С 1968 года стал литературным сотрудником республиканской газеты «Кызыл тан». С 1975 года работал в редакции журнала «Пионер» заведующим отделом литературы и искусства. В 1979–1988 годы Сабитов был старшим редактором Башкнигоиздата. Вновь работал в редакции газеты «Кызыл тан», затем являлся заместителем главного редактора газеты «Заман-Башкортостан». С 1997 года назначен ответственным секретарем журнала «Тамаша».

Долгие годы возглавлял секцию татарских писателей при Союзе писателей Башкортостана. До 2011 года работал литературным консультантом писательской организации.

В большую литературу Рашит Сабитов пришел в 1960-е годы. Печатался под псевдонимом Рашит Сабит. Его первая книга стихов «Йәшлегем йөҙө» («Лицо моей юности») вышла в 1980 году. Автор сборников, рассказов и повестей «Ыласындар бейек оса» (1981; «Соколы летают высоко»), «Ҡыйғаҡ‑ҡыйғаҡ ҡаҙ ҡысҡыра» (1985; «Гусиный крик»), «Һүнгән йондоҙ яҡтыһы» (1988; «Свет угасшей звезды»), книги для детей «Һаумы, мәктәп!» (1983; «Здравствуй, школа!»), «Мин нефтсе булам» (Я буду нефтяником» (1987) и другие.

Несколько лет писатель трудился над новым большим произведением - историческим романом, связанным с историей Сибири. В основу сюжета этого объемного произведения легли события времен существования Сибирского ханства, а его главным героем является значимая в истории тюркских народов личность - хан Кучум.

Произведения Рашита Сабитова переведены на русский, украинский, казахский языки. Перевёл на башкирский язык произведения Демьяна Бедного, Константина Иванова, Михаила Львова и других поэтов. На стихи Рашита Сабитова композиторами Хусаином Ахметовым, Нариманом Сабитовым, Данилом Хасаншиным написаны песни.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.