Ко Дню защитника Отечества известные артисты Башкирии рассказали армейские байки

Народный артист Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов:

- Я служил в Советской армии в 1986-1988 годы, в 7-й каунасской воздушно-десантной дивизии. Многие знают, что я прошел ВДВ, а сегодня состою в Ассоциации ветеранов воздушно-десантных войск. Весной этого года, кстати, исполняется 35 лет, как я вернулся со службы. Это целый период моей жизни, биографии. Я даже родился 23 февраля, так что у меня в этот день всегда двойной праздник. Армия – это целая большая история. Многие попадали в ВДВ более-менее подготовленными, я не мог этим похвастаться, мы только в учебке сделали первые прыжки. Наверное, поэтому они так ярко сохранились в памяти.

Помню первый прыжок. Нас, молодых пацанов, выбросили с Ил-76. Было ощущение, что мы целой цепочкой повисли в воздухе, будто висим и не падаем. Я спонтанно, на эмоциях, запел в воздухе «Кәркәле тауҙары бейек», этого я никогда не забуду. Наверное, шок был. Кто-то испугался, кто-то восхищался, а я вот запел! Помню, как ветер унес меня с парашютом далеко от площадки приземления, и я приземлился рядом с каким-то литовским хутором. Слава Богу, ушел в сторону от дома, приземлился на окраине пшеничного поля. Для меня, деревенского парня, это было очень близко. Увидел, что на меня с изумлением смотрит корова. Я собираю парашют, а ветер его тащит. Эти мгновения как в сказке, как в фильме остались.

Через год после учений меня отправили в отпуск. Летел самолетами Вильнюс - Москва и Москва - Уфа. Год я служил, и когда мы взлетали, всегда у нас был парашют. И в самолете меня настиг страх, я ощутил дискомфорт, поскольку за спиной у меня не было парашюта.

Мне повезло - в полку узнали, что я пою и играю на гитаре. В Юрюзани, недалеко от Башкортостана, был музей ВДВ. Они проводили юбилей и меня, сержанта из далекой Литвы, решили отправить представлять наш полк. Такое было счастье: яркое путешествие, интересный музей, хороший концерт. Прекрасная была встреча, остались теплые воспоминания. На обратном пути мне удалось попасть в Уфу и даже на один день заехать в свою родную деревню. И это было именно 23 февраля, когда мне исполнилось 20 лет!

Армия для меня была огромной школой, я пришел оттуда совершенно другим человеком. Я уходил, окончив автотранспортный колледж, а после армии решил поступить на юрфак БГУ. Все мы хотели в то время построить правовое государство. Всегда с благодарностью вспоминаю своего командира – капитана Лацынника, уже ныне покойного. Он всегда говорил: «Всё, ребята, никаких привилегий, кто в начале служит, кто в конце, кто дембель, кто год-полтора или полгода, все служим от звонка до звонка». Иногда я видел его во сне, просыпался в холодном поту, но я ему благодарен за все эти годы. Он сделал из нас настоящих мужчин.

Всех поздравляю с Днем защитника Отечества! Мира во всем мире!