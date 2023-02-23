Ко Дню защитника Отечества известные артисты Башкирии рассказали армейские байки

Народный артист Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов:
- Я служил в Советской армии в 1986-1988 годы, в 7-й каунасской воздушно-десантной дивизии. Многие знают, что я прошел ВДВ, а сегодня состою в Ассоциации ветеранов воздушно-десантных войск. Весной этого года, кстати, исполняется 35 лет, как я вернулся со службы. Это целый период моей жизни, биографии. Я даже родился 23 февраля, так что у меня в этот день всегда двойной праздник. Армия – это целая большая история. Многие попадали в ВДВ более-менее подготовленными, я не мог этим похвастаться, мы только в учебке сделали первые прыжки. Наверное, поэтому они так ярко сохранились в памяти.
Помню первый прыжок. Нас, молодых пацанов, выбросили с Ил-76. Было ощущение, что мы целой цепочкой повисли в воздухе, будто висим и не падаем. Я спонтанно, на эмоциях, запел в воздухе «Кәркәле тауҙары бейек», этого я никогда не забуду. Наверное, шок был. Кто-то испугался, кто-то восхищался, а я вот запел! Помню, как ветер унес меня с парашютом далеко от площадки приземления, и я приземлился рядом с каким-то литовским хутором. Слава Богу, ушел в сторону от дома, приземлился на окраине пшеничного поля. Для меня, деревенского парня, это было очень близко. Увидел, что на меня с изумлением смотрит корова. Я собираю парашют, а ветер его тащит. Эти мгновения как в сказке, как в фильме остались.
Через год после учений меня отправили в отпуск. Летел самолетами Вильнюс - Москва и Москва - Уфа. Год я служил, и когда мы взлетали, всегда у нас был парашют. И в самолете меня настиг страх, я ощутил дискомфорт, поскольку за спиной у меня не было парашюта.
Мне повезло - в полку узнали, что я пою и играю на гитаре. В Юрюзани, недалеко от Башкортостана, был музей ВДВ. Они проводили юбилей и меня, сержанта из далекой Литвы, решили отправить представлять наш полк. Такое было счастье: яркое путешествие, интересный музей, хороший концерт. Прекрасная была встреча, остались теплые воспоминания. На обратном пути мне удалось попасть в Уфу и даже на один день заехать в свою родную деревню. И это было именно 23 февраля, когда мне исполнилось 20 лет!
Армия для меня была огромной школой, я пришел оттуда совершенно другим человеком. Я уходил, окончив автотранспортный колледж, а после армии решил поступить на юрфак БГУ. Все мы хотели в то время построить правовое государство. Всегда с благодарностью вспоминаю своего командира – капитана Лацынника, уже ныне покойного. Он всегда говорил: «Всё, ребята, никаких привилегий, кто в начале служит, кто в конце, кто дембель, кто год-полтора или полгода, все служим от звонка до звонка». Иногда я видел его во сне, просыпался в холодном поту, но я ему благодарен за все эти годы. Он сделал из нас настоящих мужчин.
Всех поздравляю с Днем защитника Отечества! Мира во всем мире!
Владимир Копытов, народный артист Башкортостана, солист Башкирского театра оперы и балета:
- Я служил в морчастях погранвойск. Служил в непростые времена, когда рушился Советский Союз, отделялась Украина. Ребят с территории Украины, которые служили у нас, отправляли дослуживать к себе на родину. Сначала мы все были в учебном центре в Анапе – там собрался весь Советский Союз, разные национальности. Потом нас раскидали по границам – например, меня отправили на север. А часть крупногабаритных ребят оставили служить в старшинских званиях прямо в Анапе.
Прослужив год на границе с Норвегией на Белом и Баренцевом морях, я попал в сборную команду – мы должны были получить катер, который доделывался в Феодосии. Мы прибыли в Крым, получили катер, дождались навигации в Новороссийске и пошли отгонять катер к себе на базу в Баренцевом море. По дороге у нас было несколько остановок, в том числе в Керчи, где у нас произошла одна история.
У нас была увольнительная, и мы пошли гулять по городу. Возле Главпочтамта увидели огромную толпу моряков. Подходим и видим тех пацанов, которые с нами служили в Анапе и остались там старшинами. 30 огромных здоровых мужиков, на голову выше меня – таких здоровенных не брали на корабли. Мы обрадовались:
- О, пацаны, здоро́во! Как вы здесь?
Они говорят:
- Нас возвращают на Украину, а билеты дали только до Керчи. Мы все сюда приехали – денег нет, билетов нет. Стоим возле Главпочтамта третий день голодные…
Оказывается, эти 30 здоровенных мужиков ждали перевода от своих родственников, чтобы купить билет и уехать. Денег у нас, конечно, не было, зато провианта было более чем достаточно. Нас очень хорошо снабжали, потому что мы служили в войсках госбезопасности. Посоветовавшись со своими товарищами (наша команда была из 10 человек), мы взяли ребят, привели к нам на катер. Кок целый день готовил всё, что возможно, вместо 10 кормил 40 человек. Потом мы отдали им весь свой сухой паек – шоколад, консервы, тушенку. Мы два-три дня постились, пока нас снова не заправили, ели перловку в чистом виде с маслом, всё остальное отдали этим ребятам. Двое суток кормили их – думаю, что это у них осталось в памяти навсегда. Мы родились в Советском Союзе, у нас была дружба народов. Люди всегда должны оставаться людьми.
Фиргат Гарипов, заслуженный артист Республики Башкортостан, актер и режиссер Башкирского академического драматического театра им. Мажита Гафури:
- Я служил рядовым в ОБОР – отдельном батальоне охраны и разведки в Саратове. В армии есть традиция давать прозвища. Их обычно дают либо «дедушки» старшего призыва, либо сами офицеры. Кличка бывает звонкая, дает представление о человеке и дается или по имени-фамилии, или по месту работы, или по характеру, или по какому-нибудь косяку, который человек сделал. Один пацан подрался и его назвали Коцаным, другого за мятое лицо прозывали Алкашом, смуглого называли Сникерсом, парня с золотым зубом – Золотой, монтировщика путей – Монтировкой. Что касается меня, когда я знакомился с капитаном батальона, он меня спросил о месте работы, я говорю:
- Театр, я артист.
Он говорит:
- О, будешь Гамлет!
- А почему именно Гамлет?
- Ну, я из ваших больше никого не знаю.
Так я побыл Гамлетом буквально месяц, а потом за мной закрепилось прозвище Актер. В жизни, наверное, вряд ли я уже примерю на себя эту роль, но в армии я своего Гамлета сыграл. А это мечта каждого актера. Я вот сыграл Гамлета в сапогах.
Рустем Мулюков, народный артист Башкортостана, репетитор мужского состава Государственного академического ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова:
- После школы год я работал на 40-м заводе и учился в ДОСААФ. Во время учёбы осенью 1989 года совершил три прыжка с парашютом. Наверное, благодаря этому меня взяли в ВДВ. Учебный центр, куда меня определили, находился в Прибалтике. Спустя полгода в учебке меня хотели оставить там сержантом, но я отказался и напросился в войска, где и отслужил оставшиеся полтора года.
Я с теплотой вспоминаю то время. Прыжки с парашютом с самолёта — это большой адреналин. Нравилось это или не нравилось – приходилось делать. У офицеров, которые выполнили 1000-2000 прыжков, мы спрашивали: «Вам нравится прыгать?», а они отвечали: «Не то что не нравится — это страшно всегда». Мне нравилось только ощущение, когда раскрывался парашют, и сам момент приземления целым и невредимым.
Ярко запомнился один случай. У меня планировался 13-й прыжок, а после отбоя мне начали сниться гробы и кресты. Я очень переживал из-за этого прыжка и получилось так, что из-за непогоды эти прыжки отменили — был сильный ветер. До армии я прыгнул с парашютом три раза, в армии — 26, а последний, 27-й прыжок у меня был 2 августа. После армии я совершил семь прыжков.
Праздновать день ВДВ каждый год не получается — годы уже не те, а еще 2 августа у меня родился сын, и приходится отмечать его дни рождения. Несмотря на то, что пришлось пережить, я благодарен армии за то, что из молодого щегла я превратился в настоящего мужчину. Именно там стал дисциплинированнее и научился работать над собой, это помогает мне в дальнейшей работе в ансамбле.
Азамат Нуриманов, народный артист Башкортостана, солист Государственного академического ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова:
- Я проходил службу в легендарном Краснознамённом ансамбле песни и пляски Черноморского флота. Меня призвали в армию в 1991 году, а до этого я еще ездил в ансамбль зимой «проверяться», туда просто так не попадёшь. После этого приходит письмо о том, что тебя ждут на службу. В учебке я пробыл ровно месяц, а потом меня забрали в ансамбль песни и пляски. Так совпало, что у них в это время был отпуск, и мы тогда особо ничего не делали.
Наступило 19 августа 1991 года. События, происходящие в стране, поставили меня перед выбором. Ранним утром понедельника меня вызывает начальник ансамбля, капитан первого ранга Александр Владимирович Сметанин:
- Вот твой военный билет, я не имею права больше тебя здесь задерживать, можешь ехать домой, - услышал я.
С начала службы прошло совсем немного времени, а мне дали возможность получить военный билет и уехать домой. Но я сразу решил, что остаюсь и буду продолжать службу. Танцевать в этом ансамбле было моей мечтой, я долго к этому шёл. Начальник ансамбля пожал мне руку, и потом неоднократно приводил меня в пример другим.
Служба в армии для танцоров отличается от классической. У нас было больше свободы – мы много репетировали и выступали, ездили на гастроли в другие города и часто выезжали за границу. Мне ярко запомнился выезд ансамбля в Германию – мы объездили ее вдоль и поперек, однажды провели там 2,5 месяца. В период дефицита я привез технику и одежду для всей семьи и купил видеомагнитофон, которых в России тогда еще не было.
Летом 1992 года мы выступали в Артеке. На тот момент я прослужил уже год. Мы пошли купаться, а к нам подбегают дети, облепили нас со всех сторон и просили подарить им что-то на память. У нас не было ничего, кроме гюйсов (носовой флаг корабля или судна) – мы написали на них пожелания и подарили детям. Они приехали в Артек со всех уголков страны, одна девочка была из Башкортостана. Ей я и подарил свой гюйс, подписав «Землячке из Башкортостана на долгую память». Девочка даже прослезилась от волнения, а я успокаивал ее.
Рустем Галиуллин, трубач легендарной группы «Орлан», заслуженный артист Башкортостана, доцент Российской академии музыки им. Гнесиных:
- После первого курса института меня призвали в армию – как раз нежданно вышел приказ Минобороны забирать всех студентов. Это был шок. В основном все студенты попали на службу не в оркестры, а в учебки. Я попал в Куйбышев (Самара) в пехотную часть и полгода провел с автоматом и гранатомётом. Там меня, благодаря судьбе, «вычислил» дирижер и забрал к себе в военный оркестр. Я всегда, всеми правдами и неправдами улучив момент, бегал в военный оркестр и тайком занимался на трубе. За это меня в роте строго наказывали, но я скучал по инструменту до слез!
Потом, после «учебки» попал в этот оркестр и чуть позже встретил Олега Киреева. С Олегом мы познакомились на плацу, в сводном оркестре, во время подготовки к военному параду. Он играл на саксофоне, я на трубе, и вот ведь судьба - нас в «коробке» поставили рядом друг с другом! Слово за слово, и процесс пошёл! Уже потом во время увольнений я бегал в оркестр, где он служил, там мы репетировали, много рассуждали о джазе, играли блюзы, авторскую музыку Олега. Так и началось: мечты и планы…
Когда я приехал в Уфу в отпуск, Киреев уже работал в ресторане «Юрюзань» (он раньше демобилизовался), там мы сразу же устроили джем-сейшн. Позже наши мечты начали сбываться, реализовываться - тогда и появилась группа «Орлан».
Азат Валитов, артист Башкирского академического драматического театра им. Мажита Гафури, лауреат Государственной республиканской молодежной премии РБ им. Ш. Бабича, исполнитель роли Карима Хакимова в спектакле «Красный паша»:
— В 2014–2015 годах служил рядовым в пехоте в Абхазии. В армии всё время хочется и хочется есть. Однажды сплю и вижу сон, что я дома. Так хорошо, хожу, как хочу, ем что-то вкусное… И вдруг просыпаюсь: темно хоть глаз выколи, и я думаю: где я? Никак не могу понять. Меня забрали в армию? Да нет, я же вроде дома? Думаю: ох, хоть бы не казарма, пусть армия будет сном, а дом — явью… Минут 5-10 лежал, размышлял и не мог понять, где я нахожусь. И тут вдруг крик:
— Рота, подъем!
Ох, все-таки я, оказывается, в армии! Подорвался, вскочил и на пробежку…
11 марта у меня был день рождения. А в армии есть такой «резиновый» день, когда ты ходишь в противогазе. Идешь на построение утром, полностью надеваешь всё ОЗК (общевойсковой защитный комплект), снимаешь, с собой носишь противогаз и при команде «Газы» надеваешь его. На плацу во время развода и на полигоне мы надевали и снимали ОЗК, такой у меня был день рождения. Никто не поздравляет, я уже и сам забыл про него. Можно сказать, самый жесткий день был. В армии перед отбоем есть немного время помыться и подшиться. И вдруг дневальный мне говорит:
— Валитов, к тебе пришли!
Это так дико прозвучало для меня. Думаю, какой-то офицер, что ли, меня ищет. Спускаюсь с третьего этажа, выхожу, а там стоит мой однокурсник и коллега Мурат Рафиков! Улыбается. А он служил в саперной роте в соседнем батальоне. И он мне говорит по-башкирски:
— Азат, с днем рождения! — и протягивает тортик тирамису.
Я его в магазине увижу и сейчас вспоминаю. Тортик я чуть-чуть попробовал, а остальное отдал дежурным. Но я был так тронут, у меня в памяти осталось очень теплое воспоминание, что меня поздравил Мурат! Это ведь так здорово и непросто в армии — вспомнить про день рождения друга, дойти до его части, да еще по пути раздобыть тортик!