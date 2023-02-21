В Уфе представили нового руководителя Литературного музея

В Уфе на литературной встрече, посвящённой Международному дню родных языков, представили нового руководителя Национального литературного музея.

Первый заместитель министра культуры РБ Алмаз Саетов объявил, что с 21 февраля 2023 года исполняет обязанности директора Миляуша Хабилова (Кагарманова). До нынешнего назначения она трудилась главным редактором журнала «Хэнэк».

Миляуша Кагарманова родилась 10 сентября 1973 года и выросла в Бурзянском районе Башкортостана. Окончила БашГУ, всю трудовую деятельность посвятила башкирской журналистике. Автор двух поэтических сборников и двух книг прозы.