В Уфе назвали победителей конкурса исполнителей патриотической песни «Герои на все времена»

В преддверии Дня защитника Отечества в детской школе искусств № 2 им. Фарита Камаева прошел городской вокальный конкурс исполнителей патриотической песни «Герои на все времена». Заявки на участие поступили от более чем 60 участников. Среди них юные вокалисты Башкирской государственной филармонии, учащиеся музыкальных школ и школ искусств, детские коллективы городских дворцов культуры, молодёжных центров и вокальных студий Уфы, а также Уфимского училища искусств (колледж), детских музыкальных школ г. Дюртюли и д. Николаевка Уфимского района.

Самой юной участницей стала 5-летняя Эмилия Набиуллина, учащаяся детской музыкальной школы № 6, сообщили «Башинформу» в пресс-службе управления культуры и искусства Уфы.

Мастерство конкурсантов оценивало компетентное жюри под председательством заслуженного артиста Республики Башкортостан, солистки уфимского ансамбля песни и танца «Мирас» Алёны Завьяловой. Также в состав судейской коллегии вошли заслуженный работник культуры РБ, директор Детской музыкальной школы № 6 г. Уфы Загир Шаяхметов и заслуженный артист РБ, солист-вокалист Городского дворца культуры Фирзина Абдуллина.

«Интерес к патриотической песне среди детей и подростков легко объяснить - это безусловная любовь к Родине, преданность Отчизне, гордость за её успехи и достижения, уважение к её историческому прошлому. Рады, что в конкурсе продемонстрировали свои вокальные данные столько талантливых участников!» - подчеркнули организаторы.

Программа выступлений конкурсантов была насыщена яркими, интересными номерами. Тематика произведений и подача материала оставила у членов жюри и зрителей неизгладимое впечатление.

Гран-при единогласно было присуждено двум участницам — Ангелине Фасхиевой (номинация «соло 11-14 лет») из Уфимской детской школы искусств им. В. Н. Пегова и Айше Галиакберовой (номинация «соло 15-18 лет») из детской школы искусств № 2 им Ф. Камаева.