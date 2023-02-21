Певица из Башкирии вновь приняла участие в вокальном шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов»

Жительница города Салавата, 30-летняя Азалия Гайнетдинова приняла участие в вокальном шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов». Азалия исполнила песню Дженнифер Лопез — Let's Get Loud. Члены жюри отметили ее номер 33 голосами.

- Я считаю, что всё получилось, все было ярко, все было красиво. И сложно усидеть, когда поет такая красивая девушка, - сказал Антон Зацепин.

- Голос мощный, энергетика зажигательная, но хочется большего объема в голосе, - отметил солист Геликон-опера Григорий Соловьев.

К сожалению, участница из Башкирии не прошла дальше, другие участники в конце шоу набрали больше баллов.

Напомним, в вокальном шоу телеканала «Россия» «Ну-ка, все вместе!» в 2020 году Азалия Гайнетдинова заняла первое место. Она набрала самое высокое количество баллов за историю проекта — 99 баллов. Ее клип на песню Decpacito Луиса Фонси набрал миллионы просмотров и даже сам исполнитель отметил этот вариант успешным.