В Уфе увековечат память народного писателя Башкортостана Флорида Булякова

22 февраля в Уфе состоится церемония открытия мемориальной доски народному писателю Башкортостана, лауреату Государственной премии РФ в области литературы и искусства, лауреату Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева, заслуженному деятелю искусств РБ Флориду Булякову. Барельеф откроют по адресу: ул. Мустая Карима, 48, начало в 12.00.

Флорид Буляков — великая творческая личность, чьи пьесы с успехом шли более чем в 150 театрах России и стран СНГ. Драматургия Флорида Минемуллиновича, продолжая лучшие мировые традиции, талантливо сочетает в себе национальный фольклор, неповторимую историю и своеобразный менталитет башкирского народа. Философия его пьес пробуждает интерес к культуре родного края и обычаям башкирского народа, заставляет задуматься о смысле бытия, о социальных явлениях нашего общества. Десятки театров страны, в том числе и Башкирский драмтеатр, поставили и продолжают ставить спектакли «Бибинур, ах, Бибинур!», «Выходили бабки замуж», «Любишь — не любишь?», «Забытая молитва», «Любовь окаянная» и многие другие пьесы Флорида Булякова.

Огромную роль сыграло творчество Флорида Булякова в истории Башкирского драматического театра имени Мажита Гафури. Флорид Буляков был не просто другом Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури, он был его единомышленником, сподвижником и тем, вместе с кем театр создавал свои бесценные спектакли. С его именем связаны самые смелые, зажигательные, одухотворённые и истинно художественные творения театра. В 1995 году вместе с режиссёром Рифкатом Исрафиловым, художником Таном Еникеевым и актёром Олегом Хановым был удостоен Государственной премии Российской Федерации за спектакль «Бибинур, ах, Бибинур!».

«Флорид Буляков был одним из самых активных и авторитетных драматургов республики, порядочным интеллигентным человеком, простым и великим одновременно. Ушел рано, не успев сказать и написать и половины того, что мог бы. Оставил прекрасное наследие последующим поколениям. Открытие барельефа — это лишь малая часть той заслуженной дани, которую мы обязаны отдать талантливому человеку, драматургу Флориду Минемуллиновичу Булякову», — отметили в пресс-службе Башкирского драмтеатра им. М. Гафури.