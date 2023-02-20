Учащиеся Сибайской гимназии-интерната представили Башкирию на всероссийском конкурсе в Петербурге

Подведены итоги конкурса медиатекстов «Пишем главу о родном фольклоре в Большую медиакнигу» в рамках всероссийского проекта «Детский фестиваль устного народного творчества «Россия — наш общий дом».

Учащиеся Сибайской гимназии-интерната Гульназира Юсупова и Сынгиз Ильясов под руководством учителя башкирского языка и литературы Альнисы Каримовой стали победителями в конкурсе медиатекстов «Пишем главу о родном фольклоре в большую медиакнигу». В первом заочном этапе гимназисты представили жюри видеоролик «Бабушкин сундучок — кладезь народа». В ролике показан фольклор и традиции башкирского народа и его национальные костюмы.

15–17 февраля состоялся очный этап проекта «Детский фестиваль устного народного творчества «Россия — наш общий дом». 15 команд-победителей из разных регионов страны приехали в Санкт-Петербург для участия в фестивале. Команда гимназии-интерната представила Республику Башкортостан. На мероприятия и экскурсии школьники из Башкортостана надевали национальные костюмы.

— В первый день участникам организовали экскурсии по достопримечательностям Петербурга. 16 февраля состоялось торжественное открытие фестиваля в Академии талантов Санкт-Петербурга — Каменноостровском дворце. Участники представляли команды, выступали с представлением арт-проектов (подкастов, видеопрограмм, исследований, выставок, настольных игр) на темы национального фольклора народов России, — рассказали «Башинформу» в гимназии-интернате. — После торжественной церемонии команды отправились на экскурсию по Каменноостровскому дворцу. А затем до вечера школьники и педагоги были заняты на мастер-классах, на которых писали частушки и рэп, пели песни в преддверии Масленицы.