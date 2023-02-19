Зрителей приглашают на игры КВН на башкирском языке

17 февраля в Нефтекамске в зале филармонии прошел фестиваль «Северо-западной лиги» системы игр КВН «Шаян-лига».

Команды представили выступления в конкурсе «приветствие». В итоге по результатам игры призерами стали:

1 место — «Балаяндар» (Нефтекамская башкирская гимназия);

2 место — «Тәтешле борсаҡтары» (Центр детского творчества Татышлинского района);

3 место поделили «Шәп компания» (Нефтекамский нефтяной колледж) и «Теге өсәү» (Сборная студентов г. Уфа).

Все эти команды прошли в полуфинал Северо-западной лиги. Следующая игра пройдет в апреле в этом же зале.

Фестивали в рамках системы игр КВН «Шаян-лига» пройдут 20 февраля в Кумертау, 26 февраля в с. Месягутово и 4 марта в Сибае.

«Шаян - лига» проводится на грант Главы Республики Башкортостан при поддержке фонда грантов Главы Республики Башкортостан, госкомитета РБ по молодежной политике и министерства образования и науки РБ.