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Сегодня, 18:12

Жители Башкирии исполнят в прямом эфире песню «Шаймуратов генерал»

Республиканский центр народного творчества приглашает принять участие в патриотической акции — исполнить песню Загира Исмагилова на стихи Кадыра Даяна «Шаймуратов генерал». Мероприятие пройдет 23 февраля в прямом эфире. Начало в 12.00 часов.


Участники одновременно исполнят песню в память 80-летия гибели от рук фашистских захватчиков легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова, — сообщили «Башинформу» в пресс-службе РЦНТ.

Акция пройдет во всех культурно-досуговых учреждениях республики или значимых местах муниципалитета, куда может присоединиться любой желающий.

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