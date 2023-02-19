Жители Башкирии исполнят в прямом эфире песню «Шаймуратов генерал»

Республиканский центр народного творчества приглашает принять участие в патриотической акции — исполнить песню Загира Исмагилова на стихи Кадыра Даяна «Шаймуратов генерал». Мероприятие пройдет 23 февраля в прямом эфире. Начало в 12.00 часов.



Участники одновременно исполнят песню в память 80-летия гибели от рук фашистских захватчиков легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова, — сообщили «Башинформу» в пресс-службе РЦНТ.



Акция пройдет во всех культурно-досуговых учреждениях республики или значимых местах муниципалитета, куда может присоединиться любой желающий.