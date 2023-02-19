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Сегодня, 11:09

В Уфе Молодежный театр ставит трагикомедию по сатирической пьесе Григория Горина

Национальный молодежный театр имени Мустая Карима готовит премьеру трагикомедии «Поджигатель» по сатирической пьесе Григория Горина «Забыть Герострата!». Премьера спектакля состоитя 3 и 4 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

Пьесу «Забыть Герострата!» о человеке, жившем в IV веке до нашей эры в греческом городе Эфесе, который сжег храм Артемиды - одно из семи чудес света, драматург Григорий Горин написал в 1972 году.

«Помимо своей воли я стал мысленно возвращаться к зловещей фигуре маленького торговца из города Эфеса, - пояснял драматург. - Я начал диалог с Геростратом, я пытался спорить с ним, иногда пытался понять его, иногда рукоплескал ему, восхищаясь его ловкостью и изворотливостью, но в конце диалога не выдерживал и хватал в руки нож. Герострат добился того, чего хотел: о нем помнят. Но в этой победе таится его поражение и его гибель. Забыть о нем - значит простить ему все».

Режиссер-постановщик спектакля Мусалим Кульбаев назвал эту пьесу особенно актуальной сегодня: «Основная проблема человечества в мире – это утрата стыда и совести. Существует ничем и никем не контролируемая власть денег, которая приводит к этому. После просмотра спектакля, как мне кажется, зритель должен задуматься и возмутиться против всего плохого», – рассказал Мусалим Георгиевич.

Художник-постановщик – заслуженный деятель искусств РБ Юлия Гилязова, звуко-шумовое оформление – Ульяна Ратушная, помощник режиссера – Ульяна Ершова. Роли исполняют: заслуженная артистка РФ Людмила Воротникова, народная артистка РБ Александра Комарова, заслуженные артисты РБ Андрей Ганичев, Салават Нурисламов, Дмитрий Гусев, а также Юлия Абрарова, Иванна Скачилова, Владислав Нурисламов, Мельсик Петросян.

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