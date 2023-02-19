Одним из экспонатов выставки «Донбасс – Россия: история и современность» стал курай. Об этом рассказал директор Республиканского музея боевой славы Ильшат Утяев.

- На первом заседании Совета по развитию культуры и искусства при Главе Республики Башкортостан были представлены курай периода Великой Отечественной войны и курай, который изготовили бойцы башкирского добровольческого батальона из гильз от крупнокалиберного пулемета Владимирова. Башкирский музыкальный инструмент стал частью выставки «Донбасс – Россия: история и современность» Государственного центрального музея современной истории России. Данная выставка в Уфе будет представлена летом текущего года, - сообщил директор музея.

«Донбасс – Россия: история и современность» - передвижная выставка, которая откроется 28 февраля в Москве в Государственном центральном музее современной истории России. Она приурочена к 80-летию освобождения Донбасса от фашистских захватчиков и дате начала специальной военной операции. На выставке, главным партнёром которой является Российское историческое общество, будет представлено более 300 предметов из фондовых собраний ГЦМСИР, музеев ДНР и ЛНР, свидетельствующих о неразрывной историко-культурной связи Донбасса и России. Впервые будут показаны предметы, скомплектованные межмузейной рабочей группой, созданной министерством культуры Российской Федерации с целью сбора артефактов на территориях проведения СВО.

По словам Ильшата Утяева, ко Дню защитника Отечества в Музее боевой славы открывается выставка «Защищая СВОй Донбасс».

- Сегодня музеи становятся центром правды о специальной военной операции России на Украине. Наша задача - создавать тематические выставки и экспозиции, рассказывающие о событиях и Героях СВО, в ходе экскурсий и мероприятий проводить исторические параллели, - отметил Ильшат Утяев.

В целях оказания мер социальной поддержки для добровольцев, семей мобилизованных граждан, а также семей военнослужащих, выполняющих боевое задание в зоне СВО в музеях введена льгота, дающая право на бесплатное посещение.