Представительница Башкирии стала лауреатом двух престижных музыкальных конкурсов

Скрипачка из Башкирии Рената Исмагилова стала лауреатом сразу двух престижных конкурсов, которые прошли в столице России. Об этом «Башинформу» сообщили в ЦУР республики со ссылкой на региональный минкульт.

Воспитанница уфимского музколледжа удостоена диплома II степени первого всероссийского конкурса исполнительского искусства «Творческие люди» и диплома III степени первого международного конкурса молодых музыкантов-исполнителей «Территория творчества». Церемонии награждения состоялись в Московской государственной консерватории имени Чайковского.

«Рената Исмагилова — очень способная, неординарная студентка, все схватывает на лету. Она выучила рапсодию „Цыганка“ Мориса Равеля во время зимних каникул, а на фантазию „Азамат“ для скрипки с оркестром Ильдара Хисамутдинова ей понадобилась всего лишь неделя. Эти произведения Рената исполнила в финале конкурсов в Москве. Ей всего 17 лет, но уже сейчас играет программу выпускников консерватории», — рассказала педагог Флюра Булатовна.

Как отметили в минкультуры Башкирии, осенью 2022 года юная скрипачка сыграла «Размышление» Чайковского вместе с Национальным симфоническим оркестром республики. Ее исполнение по достоинству оценил главный дирижер Дмитрий Крюков.