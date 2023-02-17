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Сегодня, 12:39

В галерее «Мирас» открывается групповая выставка «Нежность города томного»

28 февраля в галерее «Мирас» открывается групповая выставка «Нежность города томного». В выставке участвуют: Саша Шевнина, Галия Байгужина, Александр Кайдалов, Вадим Халитов, Александр Соболев и Алён Савельева.

— В новом проекте галереи MIRAS играет ключевую роль место действия, — пояснили «Башинформу» организаторы. — Мир сильно изменился за последние три года. Город и человек. Как же быть, если нас окружает не природа, а панельные многоэтажки? Современные уфимские художники предлагают посмотреть на образы, которые воплощают новую действительность. 

В серии картин Александры Шевниной основная идея — избежать суеты в самом городе, но оставить на фоне городской шум, в своих пейзажах она даёт возможность зрителю побыть одному.

Галия Байгужина собирает образ города, подобно пазлу, сами её полотна чаще всего состоят из отдельных ярких частей. Именно сказочный колорит влияет в большей степени на зрителя и переносит в реальность.

Александр Кайдалов в своих работах представляет сам себя в разных ролях. Мы вместе с художником смотрим на происходящее как участники удивительного путешествия, которое в жизни невозможно.

Работы Вадима Халитова повествуют зрителю о побеге из города в сказку, в миф, но образы масскульта по-прежнему преследуют нас.

Картины Александра Соболева уводят нас во внутреннее пространство, оставляя зрителю свободу в интерпретациях.

Алён Савельева предпочитает переплавлять свои фантазии в образы, а не слушать мысли, запертые в голове. Ведь воображаемое на фоне действительного порой намного правдивее.

В рамках  выставки запланирован ряд мероприятий: мастер-классы, прямые эфиры с художниками, лекции по современному искусству и экскурсии. Выставка продлится до 25 марта.

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