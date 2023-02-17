Известный уфимский фестиваль вошёл в Содружество литературных фестивалей России

Международный молодёжный фестиваль «КоРифеи», который из года в год проходит в Республике Башкортостан, вошёл в Содружество литературных фестивалей России.

«Соглашение о создании Содружества было подписано на молодёжной программе XVI съезда Союза писателей России организаторами восьми крупнейших фестивалей из разных регионов страны — от Кольского полуострова до Сибири», — сообщил агентству «Башинформ» главный редактор журнала «Бельские просторы» Юрий Горюхин. По его словам, это серьёзный шаг для роста современной молодёжной литературы, совместного творческого развития писателей и читателей, для создания единого российского социокультурного пространства.

Фестивали Содружества объединяют общие ценности и соответствие общему стандарту качества, что позволит повысить профессиональный уровень и эффективность литературных событий.

«Содружество — проект, рассчитанный на выход лучших писателей страны к молодому читателю, вовлечение его в фестивальное движение, создание большого пространства современной русской литературы», — говорит руководитель Совета молодых литераторов Союза писателей России Андрей Тимофеев.

Фестиваль «КоРифеи» — одно из направлений выросшего на Рифейских — Уральских горах постоянно действующего проекта «КоРифеи», объединяющего наиболее ярких представителей культурного сообщества для свободного всестороннего диалога с целью сохранения и развития традиционных культурно-нравственных ценностей.

На него приезжают как молодые писатели, музыканты, артисты, художники, так и опытные, известные, статусные мастера. В нём также принимают участие учителя-словесники и преподаватели-филологи, библиотекари, издатели, учёные и педагоги. На фестивале встречаются представители разных возрастных групп и всевозможных творческих направлений, жители разных городов, разных регионов и стран.





