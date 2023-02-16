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Вчера, 15:00

«Зилимские бабушки» из Башкирии выступили в программе Андрея Малахова

администрация Архангельского района Башкирии
Фото:администрация Архангельского района Башкирии

Народный фольклорный ансамбль «Русские узоры» из села Красный Зилим Архангельского района Башкирии принял участие в записи программы «Привет, Андрей!» ТВ-канала «Россия-1».

Об этом рассказали в Центре управления республикой со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Выпуск передачи Андрея Малахова с «Зилимскими бабушками» выйдет в эфир в следующую субботу, 25 февраля. Начало — в 18.00 по уфимскому времени.

«Наши зилиманки являются гордостью не только Архангельского района, но и визитной карточкой Башкирии. Каждая из них своим талантом, неповторимым творчеством, искренней любовью к самобытной культуре внесла и продолжает вносить свой вклад в развитие национального искусства. Фольклорный ансамбль Красного Зилима — уникальное явление в музыкальной культуре региона. Это живая история», — прокомментировали в Архангельском районе.

Ранее «Башинформ» сообщал, что с музыкальным номером в программе «Привет, Андрей!» выступил певец Ришат Тухватуллин.

Автор:Иван Вавилов
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