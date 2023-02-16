В Башкирии сельчанки открыли этномузей «Дом башкирской культуры»

В селе Железнодорожный Белорецкого района теперь есть свой этномузей «Дом башкирской культуры» - «Башҡорт мәҙәниәт йорто». Его открыли местные жительницы, участники организации башкирских женщин «Агинейзар».

Как стало известно агентству «Башинформ» от главы администрации района Андрея Иванюты, сельчанки долгое время мечтали о создании экспозиции. С этой идеей они обратились к главе сельсовета, который поддержал инициативу и выделил муниципальное помещение. А односельчане помогли собрать экспонаты.

Так в Железнодорожном появился свой уголок башкирской культуры и истории. Здесь можно не только посмотреть, как устроен быт башкир, но и самим попробовать вышивать, прясть пряжу или вязать. В музее планируют проводить экскурсии для школьников, мастер-классы по рукоделию. Посетители смогут поучаствовать в традиционных праздниках, обрядах, играх.