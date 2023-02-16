В Башкирии построят детскую школу искусств

В Балтачевском районе Башкирии появится детская школа искусств, сообщил руководитель администрации муниципалитета Ильгиз Субушев в соцсетях. Новое учреждение планируют построить в 2024 году.

Как пояснил Ильгиз Субушев, сейчас с главным архитектором и директором школы обсуждается подготовка строительной документации.

«Пока учебные классы ДШИ временно размещены в здании районного Дворца культуры. Немного тесно. Однако дети получают достойное дополнительное образование, радуют нас своими победами!» — отметил глава района.