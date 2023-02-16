Стало известно, как в уфимских учреждениях культуры отпразднуют День защитника Отечества

Ежегодно 23 февраля отмечается День защитника Отечества. В учреждениях культуры, подведомственных управлению по культуре и искусству администрации Уфы, пройдет ряд праздничных мероприятий, сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства.

16 февраля в 19.00 в Нагаевском доме культуры пройдет конкурс «Мистер Нагаево-2023». В нем примут участие мужчины, проживающие на территории микрорайона Нагаево от 25 лет.

17 февраля в 12.00 театрализованную концертную программу для школьников «России верные сыны» проведет Дворец культуры «Моторостроитель».

18 февраля в 12.00 необычный мастер-класс по изготовлению бумажных самолетов для детей и родителей пройдет в детской библиотеке № 17 Уфы (ул. Комсомольская, 10). Проведет его Раис Музипов — уфимский авиамоделист, член сборной Башкортостана, экс-кандидат в мастера спорта по авиамоделизму, призер Всесоюзных соревнований, очень увлеченный человек, который активно пропагандирует данное направление спорта среди детей. В рамках мастер-класса пройдут соревнования по запуску готовых самолетов. Победителей и активных участников ждут призовые медали, грамоты и сладкие призы.

19 февраля в 13.00 в литературно-музыкальном клубе им. генерала А. А. Рябцева городского культурно-досугового центра пройдет концерт «С чего начинается Родина?». С авторской программой выступит режиссер, композитор-песенник, певец, солист академического народного хора «Поколение» Артур Булатов. На мероприятии прозвучат оригинальные песни на стихи Алексея Фатьянова, Александра Прокофьева, Мустая Карима, песни о Родине на стихи современных поэтов Уфы, Подмосковья и Белоруссии. Вторая часть встречи будет посвящена предстоящему празднику — Дню защитника Отечества. Прозвучат поэтические произведения известных авторов.

19 февраля в 18.00 в Искинском доме культуры пройдет праздничный концерт «Слово во славу защитников!» с участием коллективов учреждения.

20 февраля в Детской школе искусств № 2 имени Ф. Камаева (ул. Парковая, 18/2) состоится городской вокальный конкурс исполнителей патриотической песни «Герои на все времена», посвященный 450-летию Уфы. Участники конкурса — обучающиеся детских музыкальных школ и школ искусств города.

20 февраля в 17.00 на концерт, посвященный Дню защитника Отечества, уфимцев приглашает Дворец культуры «Моторостроитель».

21 февраля в 13.00 Дом культуры «Дуслык» проведет военно-спортивную игру с командообразованием «Зарница». Ребят научат взаимодействовать в команде, слышать друг друга и командира, проверят ловкость и смекалку.

21 февраля в 16.00 в Городском дворце культуры пройдет театрализованный патриотический концерт «Защитникам — слава!». В нем примут участие руководители городской и районных администраций, представители общественных и благотворительных организаций. В ходе концерта будут упомянуты важнейшие вехи истории и победные сражения России через поэтическое, песенное, хореографическое и инструментальное творчество. В поддержку земляков, исполняющих свой воинской долг, будут исполнены патриотические и душевные композиции. В фойе ГДК для гостей оформлены фотозона и тематическая выставка Республиканского музея Боевой Славы и Творческого союза художников России в РБ «ArtПоддержка».

21 февраля в 19.00 в зрительном зале Нагаевского дома культуры состоится праздничный концерт «России верные сыны!». Зрители познакомятся с песнями и стихами, выражающими уважение и любовь к защитникам Родины. Творческие способности проявят солисты и творческие коллективы ДК. Прозвучат как известные и давно любимые песни, так и зажигательные — новые.

21 февраля в 19.00 в концертном зале Уфимской детской филармонии состоится концерт-акция «Возвращайся живым!». С поддержкой российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и поздравлениями выступят участники творческих коллективов учреждения.

22 февраля в 14.00 «УфаПарк» проведет в парках культуры и отдыха «Первомайский» и «Демский» интерактивный проект — конкурсно-игровую спортивную программу «Защитники Отечества» с викторинами.

22 февраля в 15.00 в Доме культуры «Заря» проведут конкурсно-игровую программу для мальчиков «Сильные, ловкие, умелые». В 18.00 здесь начнется праздничный концерт «Защитникам Отечества посвящается».

22 февраля в 16.00 самых лучших, сильных, смелых защитников поздравят творческие коллективы Городского культурно-досугового центра. Здесь пройдет праздничный концерт «России верные сыны».

22 февраля в 18.30 праздничный концерт ко Дню защитника Отечества пройдет в Доме культуры «Ядкарь».

23 февраля в Уфе торжественно возложат цветы к Вечному огню, к памятнику генералу, Герою России Минигали Шаймуратову на Советской площади.

В Центральной городской библиотеке (ул. Комсомольская, 138) экспонируется выставка макетов, моделей гражданской и военной техники отечественного и зарубежного производства уфимских моделистов «Техника в масштабе».

С 21 по 23 февраля в библиотеках города пройдет патриотическая акция «Письмо героям». В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства пройдут концерты.