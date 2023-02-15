Встреча Главы республики с председателем Союза писателей – это знаковое событие

В феврале Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с недавно избранным председателем правления Союза писателей Башкортостана Айгизом Баймухаметовым. На встрече обсудили ряд вопросов, после чего были приняты важные решения. В их числе – капитальный ремонт здания Союза писателей, проведение книжной ярмарки на Советской площади, увеличение финансирования Союза писателей. Также обсуждались актуальные вопросы развития башкирской литературы, поддержки авторов и издательской деятельности, 90-летний юбилей организации. Агентство «Башинформ» обратилось к видным представителям писательского сообщества, чтобы услышать их мнение о происходящем. Как вы оцениваете актуальность принятых решений на встрече? Как в последний год изменилась роль и значимость творческой интеллигенции республики? Если бы вы встретились с Радием Хабировым, какие бы предложения вы внесли?



Забота о духовности нации начинается с книги

- Очень хорошо, что Радий Фаритович с пониманием относится к нашим писательским делам, - говорит народный писатель Башкортостана Тансулпан Гарипова. - Невозможно вести работу, когда нет здания, негде собираться. Раньше было много встреч, обсуждений, после съезда велась работа по секциям. Мы очень рады переменам и надеемся, что Глава республики выполнит то, что пообещал. Айгиз Баймухаметов – молодой, энергичный человек, верим, что сможет вывести союз писателей из существующего состояния.

У нас немало проблем. Раньше Союз писателей имел возможность переводить: делали подстрочники, находили переводчиков, работа была хорошо поставлена. Сейчас, кто может, издает свои книги в Москве, но не все писатели имеют возможность довести свои произведения до российского читателя и остаются в забвении. Таланты всегда нуждаются в поддержке, союз писателей без финансовой поддержки не проживет. Хорошо, что Радий Фаритович обещал поднять бюджет. Народ без книги – это просто племя, не нация. Надо муниципалитеты обязать, чтобы они открыли книжные ларьки в райцентрах. Нам нужна забота со стороны государства – это забота о духовности нации, и начинается она с книги. Мы очень надеемся на лучшее.



Решения, принятые на встрече с Главой, очень своевременны

- Состояние нашего Союза писателей, конечно, сейчас такое, что он есть на бумаге, а фактически полумёртв. При Равиле Тухватовиче Бикбаеве, который 15 лет возглавлял союз, это был дружный единый организм с интересной богатой жизнью, не было никаких конфликтов. Теперь все надежды на Айгиза Гиззатовича и на ту поддержку, которую обещал Радий Фаритович, - рассуждает народный писатель Башкортостана Камиль Зиганшин. - Финансирование союза писателей год от года сокращалось, потому что оно шло не на пользу. Когда при Бикбаеве делали ремонт, он приглашал специалистов, сверял по смете каждый шаг – в итоге был хороший подарок к юбилею организации. Потом ремонт в здании союза проводился, но он был непрофессиональным. После него нарушились герметичность крыши, вентиляция, в здании появились сырость и черная плесень, обои стали отваливаться. С крыши капало месяцами, а руководством союза ничего не делалось. В последние год-два мы толком и не собирались.

Решения, которые были приняты на прошедшей встрече с Главой, очень своевременны. Я полностью поддерживаю принятые решения и большое спасибо, что Глава республики пошел навстречу нашему сообществу. Сейчас сложное время в плане финансирования, в связи с проведением СВО много дополнительных расходов, но Радий Фаритович волевым решением распорядился поддержать наш союз. Если то, что было предложено, будет реализовано – честь и хвала Айгизу, мы все будем ему помогать. Хотелось бы пожелать, чтобы он на своей должности проявлял мудрость, думаю, что у него хватит такта консолидировать наших писателей.



Перед нами стоит задача поднять престиж писателя в обществе

- Я воспринял встречу Главы республики с председателем правления Союза писателей Башкортостана Айгизом Баймухаметовым с большими надеждами, считаю, что встреча была очень своевременной, – отметил народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай. – Союз писателей за последние годы совсем бездействовал – мотивировали тем, что писателей собирать нельзя – пандемия, здание в плохом состоянии. Принятые после встречи с Радием Фаритовичем решения вселяют надежду на улучшение условий для нормальной деятельности в целом и улучшения микроклимата в аппарате правления, оживления работы творческих секций, организации литературных вечеров. Надеемся, что все принятые меры будут способствовать тому, что наконец-то союз писателей будет работать с большой отдачей, нежели до сих пор.

Роль и значимость творческой интеллигенции в части объединения общества в последние годы очень снизилась. Перед нами стоит задача поднять престиж писателя в обществе. Все творческие союзы (писателей, композиторов, художников) должны работать на полную мощность, творить, создавать новые произведения, нужные, востребованные народом – читателями, зрителями, слушателями. Литературному музею, который уже 20 лет функционирует в жилом доме на Айской, обязательно нужно свое отдельное здание. Без фондохранилища и выставочных залов мы не можем показать историю развития башкирской литературы и достижения башкирских писателей.



Кто придет после нас?

- То, что произошла встреча нашего нового председателя с Главой республики – это само по себе очень важное, знаковое событие, - говорит народный писатель Башкортостана Флюр Галимов. - Многие председатели после Равиля Бикбаева, который был вхож в кабинеты власти, такой встречи не удостаивались. Все наши проблемы были от недостатка внимания, очень сильно упал статус союза писателей, а вместе с ним снизилось и финансирование. Я вижу, что наш Глава повернулся лицом к писателям, и на встрече с ним обсуждались актуальные вопросы. Конечно, надо отремонтировать здание союза, сейчас оно находится в таком состоянии, что, зайдя туда, люди сразу начинают кашлять.

Я хочу провести конкурс-марафон для молодых писателей и поэтов. Молодые не идут в литературу, потому что гонорары мизерные и статус опустился. Мы работаем только на энтузиазме. А кто придет после нас, продолжит наше дело?



На книжной ярмарке должна быть детская литература

- Внимание писательской организации на таком уровне давно было нужно. Чтобы писательское слово имело вес, обязательно нужно и внимание государства, - считает народный поэт Башкортостана Гузаль Ситдыкова. - Это государственная задача, какой духовный продукт получает общество. А художественная литература – это продукт духовный! Всегда мы работали консолидированно, в триединстве «народ – писатели – государство». В последние годы писательство оказалось на отшибе, и не только на уровне республики. Должна быть единая политика государства.

Считаю очень положительным, что Радий Фаритович встретился с председателем Союза писателей и серьезно поговорил, наметили новые дела и проекты. Очень нужно, вовремя, особенно в нынешней обстановке. Роль писателей очень меняется в связи с происходящим. Как говорил Мажит Гафури, «бер аҙым алға баҫам да, әйләнәм мин артыма, ҡайҙа баҫҡандар икән тип күҙ һаламын халҡыма» (ступая шаг вперед, оглядываюсь назад, смотрю, куда ступил мой народ). Сегодня у нас нет единства, как бывало раньше в такие ответственные моменты: кто-то находится даже в оппозиции, кто-то держится в сторонке. Ситуация неоднозначная, но в основном литература, писатели, конечно, всегда стараются служить своему народу, своей Отчизне, как и говорил Гафури.

Хочу особо сказать о роли детской литературы. К ней мы должны повернуться лицом, чтобы наши дети с колыбели знакомились с родной литературой, слышали родную речь. Приучать читать надо с детства. Хорошо, что у нас есть журнал «Акбузат», надо развивать и его, без детской литературы и детской периодики на родном языке и литература для взрослых перестанет существовать. Если в Уфе будет организована книжная ярмарка, хотелось бы, чтобы там было множество хороших, ярких детских книг.