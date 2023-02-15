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В Уфе заключено соглашение между союзами кинематографистов Кыргызстана и Башкортостана

14 февраля в конференц-зале ГКЗ «Башкортостан» прошел международный круглый стол «Пути кинематографа в России и за рубежом: общечеловеческие ценности и национальная идентичность» Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России в рамках международного кинофестиваля «Свой путь». В рамках круглого стола состоялось немаловажное событие для развития кинематографа нашей республики — было заключено соглашение о сотрудничестве между двумя профессиональными сообществами — союзом кинематографистов Кыргызстана и союзом кинематографистов Башкортостана.

«Такие соглашения мы заключили с Союзом кинематографистов России, а из региональных отделений — с Республикой Саха-Якутия. Очень рад, что сейчас мы заключаем соглашение с Башкортостаном, — сказал в своем выступлении председатель СК Кыргызстана Таалайбек Кулмендеев.

«Главная цель — популяризация наших фильмов — кыргызских и башкирских. Очень рад, что в республике так поддерживают кинематограф, что министерство культуры республики очень чутко относится ко всему, что происходит в области кино — мы, как члены жюри фестиваля смогли это оценить по достоинству, — рассказал „Башинформу“ Таалайбек Акжолтоевич. — Очень надеюсь, что башкирские зрители в разных уголках Башкортостана смогут оценить достижения кыргызского кино, а башкирские фильмы у нас, в Кыргызстане».

Основные области сотрудничества сторон: организация и проведение совместных мероприятий: семинаров, мастер-классов, круглых столов в области кинематографии, презентаций фильмов и Дней национальных кинематографий как в Кыргызстане, так и в Башкортостане; совместная просветительская и культурно-досуговая деятельность; содействие в кинопрокате башкирских и кыргызских фильмов на местах, содействие в сотрудничестве в области кинопроизводства, совместных кинопроектов.

«Зрители нашего фестиваля „Серебряный Акбузат“ с первого года имеют возможность оценить кыргызские фильмы. Я всегда говорила и говорю — учиться снимать не такие высокие по бюджеты, но глубокие по содержанию, неординарные по сюжету и наполненные любовью к традициям своего народа, к своей земле, к своему фольклору картины нужно у кыргызов. Они — яркий пример развития для нашего национального кинематографа, — прокомментировала "Башинформу" председатель Союза кинематографистов Башкортостана Зухра Буракаева. — Мы надеемся, что соглашение, которое мы заключили как региональное отделение Союза кинематографистов России, как творческий союз, которому оказывается большая поддержка министерством культуры Республики Башкортостан, даст нам включиться в интересные проекты, организовывать самим показы и форумы, которые будут интересны зрителям и полезны нашим деятелям кино».
Автор:Лейла Аралбаева
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