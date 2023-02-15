В Уфе работников культуры наградили почетными званиями и наградами

В среду на расширенном заседании коллегии министерства культуры Республики Башкортостан состоялось традиционное награждение работников культуры и искусства. Из рук первого заместителя руководителя администрации Главы Республики Башкортостан Урала Кильсенбаева достойные работники отрасли получили почетные звания и награды.

Медалью «За трудовую доблесть» награждены преподаватель хора и хоровых дисциплин Детской музыкальной школы №6 Уфы Светлана Рахимова и преподаватель Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства Флюра Хусаинова.

Звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан» было присвоено целому ряду известных актеров республиканских театров. В их числе — артисты Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Ринат Баймурзин, Артур Кабиров, Ирада Кадырова, Юнир Куланбаев, Милена Сираева, Фанис Рахметов; артисты Башоперы Ян Лейше и Владимир Орфеев, актриса Национального молодежного театра Эльвира Шрайнер.

— Сегодня я была награждена почетным званием «Заслуженный артист Республики Башкортостан». Я очень счастлива и очень рада! — призналась «Башинформу» Эльвира Шрайнер. — Благодарю за столь высокую оценку моего труда. В театре я работаю 23 года. Для меня эта награда очень ценна и важна, это определенный итог прожитых лет. Я очень люблю свой театр, но помимо театра у меня много творческих проектов. Это, конечно же, кино, международный кинофестиваль, работа в своей кинокомпании Лайф Стайл Синема. Недавно мы проводили в Арт-квадрате проект «Новое кино Башкортостана». Приглашаю всех в кинотеатр «Родина»: очень интересные фильмы снимаются в Башкирии, мы решили объединить наших кинематографистов и показать их работы.

- В 2022 году исполнилось 15 лет, как мы, башкирский курс, закончив ВТУ им. Щепкина в Москве, вернулись на родину и стали артистами республиканских театров, - рассказал «Башинформу» Ринат Баймурзин. - В Башкирский академтеатр взяли 10 человек, среди которых был и я. За это время кого только не сыграл – от Карабаса-Барабаса в детской сказке до Урал-батыра в одноименном эпосе. Среди моих любимых ролей – Маурисио в спектакле «Деревья умирают стоя», где мне посчастливилось работать с легендарной Гюлли Арслановной Мубаряковой, беспризорник Саша в спектакле «Навстречу мечте», по душе была роль Вождя Бромдена в «Пролетая над гнездом кукушки», да и много еще разных ролей. Что касается награды, для меня – это большая радость, конечно, как и для любого артиста. И стимул – служить театру с еще большим рвением!

Также заслуженными артистами Башкортостана стали доцент кафедры народных инструментов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» Оксана Буланкина и трубач Башгосфилармонии имени Хусаина Ахметова Ильгиз Калимуллин.

Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан» было присвоено Алсу Хасбиуллиной - художественному руководителю-дирижеру Государственной академической хоровой капеллы Республики Башкортостан имени Т. Сайфуллина Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова.

— Это для меня очень волнительный день! Оглядываясь назад, на годы своей деятельности в искусстве, я вижу, что сделано немало и в хоровом исполнительстве, и в педагогике, и в общественной работе, и как заместитель руководителя образовательного учреждения — Уфимского государственного института искусств. Но еще волнительнее от того, что эта награда обязывает к еще большим свершениям, - говорит Алсу Хасбиуллина. - Есть еще большие идеи в каждой из сфер. Конечно, я вместе со своими коллективами — Хоровой капеллой, хором студентов, педагогическим коллективом УГИИ, кафедрой хорового дирижирования — мы все вместе будем стремиться к воплощению этих идей, которые будут делать наше общество лучше, ведь, цитируя выдающегося хормейстера Георгия Струве, можно сказать, что «Хор — это прообраз идеального общества».

«Заслуженными художниками Республики Башкортостан» стали живописец, член Союза художников России Флюр Исмагилов и главный художник Национального музея Республики Башкортостан Анатолий Мелентьев.

Звания «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан» удостоены доцент кафедры режиссуры и мастерства актера УГИИ им. Загира Исмагилова Ниля Байзигитова, директор Детской школы искусств города Сибая Гузель Баянова, кинооператор-постановщик киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова Рафаэль Сарваев, писательница Лира Якшибаева, художник-декоратор Башоперы Екатерина Ткачева, преподаватель художественного отделения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Уфимская детская школа искусств имени В.Н. Пегова города Уфы Ольга Мартьянова.

Почетные грамоты Республики Башкортостан вручили ведущему мастеру сцены Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Шауре Дильмухаметовой и кларнетистам Башгосфилармонии имени Хусаина Ахметова Павлу Стрельникову и Азату Шарафутдинову.