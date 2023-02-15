В Башкирии стартовал прием заявок на межрегиональный конкурс «Ирәндек моңдары»

Открыта заявочная кампания на XVI межрегиональный конкурс исполнителей башкирской песни «Ирәндек моңдары». Мероприятие пройдет 26–28 апреля в Сибае, гала-концерт и награждение победителей состоится в июне 2023 года, сообщили «Башинформу» в минкультуры республики.

К участию приглашаются дети в возрасте от 7 до 16 лет (включительно), самодеятельные и профессиональные исполнители в возрасте от 16 до 45 лет (певцы, работающие в концертной организации, те кто имеет специальное вокальное образование (ссуз, вуз), студенты III–IV курсов музыкальных училищ, I–V курсов музыкальных вузов (вокальное отделение).

Творческое состязание проводится в четырех возрастных группах: от 7 до 10 лет (включительно), от 11 до 16 лет (включительно), от 16 до 45 лет (включительно) — самодеятельные исполнители, от 17 до 45 лет (включительно) — профессиональные исполнители. Конкурсанты от 16 до 45 лет могут участвовать в разных номинациях (озон-кюй, кыска-кюй). В возрастной группе до 16 лет конкурс проводится в один тур. Участники должны исполнить башкирскую народную песню по выбору участника и местный песенный фольклор (протяжная песня, обрядовая песня, шаян йыр, такмак, кубаир, баит, мунажат, хамак). В возрастной группе от 16 до 45 лет творческое состязание по жанру исполняемых произведений проводится в два тура.

Заявки принимаются до 20 апреля 2023 года на почту [email protected]. Проект проводится в целях пропаганды башкирского песенного музыкального искусства и выявления молодых талантливых исполнителей. Организаторы: министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, администрация Сибая.