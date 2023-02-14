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Вчера, 14:18

Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России дадут три концерта в Уфе и Салавате

ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

21–23 февраля в Уфе пройдет VI Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…». Под управлением знаменитого скрипача и дирижера, народного артиста СССР, артиста мира ЮНЕСКО Владимира Спивакова Национальный филармонический оркестр России даст три концерта в городах республики. Во вторник будущему фестивалю была посвящена пресс-конференция в медиацентре «Россия».

Национальный филармонический оркестр России, который по праву считается одним из лучших академических коллективов мира, в этом году отмечает свое 20-летие. В Москве в январе у них состоялись юбилейные концерты, а сейчас проходит тур по городам России, в число которых включена и родина маэстро - Уфа, сообщает агентство «Башинформ».

Фестиваль пройдет при поддержке Главы республики и в рамках программы министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны». Организатором выступит Национальный симфонический оркестр Башкирии. 

— Очень приятно, что традиции приезда Владимира Спивакова продолжаются. В прошлом году мы провели конкурс скрипачей Владимира Спивакова, следующий запланирован к юбилею Уфы в 2024 году. А в этом году Уфа и Салават встречают уже шестой фестиваль. В Салавате открыта школа юных талантов Спивакова и есть зал — Дворец нефтехимиков, который может стать прекрасным акустическим залом. Юные музыканты готовятся выступить перед маэстро с небольшим концертом, готовятся с трепетом, — отметил гендиректор оркестра, народный артист Башкортостана Артур Назиуллин.

Ценителям высокой музыки будет представлена программа из шедевров классической музыки. Концерты обязательно посетят юные таланты - воспитанники музыкальных школ.

21 февраля в ГКЗ «Башкортостан» программа будет состоять из музыки французских композиторов. Прозвучат «Кармен-сюита» Жоржа Бизе в переложении Родиона Щедрина, «Павана» Габриэля Форе, симфоническая сюита «Париж» Жака Ибера и «Болеро» Мориса Равеля.

22 февраля вместе с оркестром на сцену выйдет воспитанник фонда Спивакова, победитель международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», 12-летний Роман Шер. Будут представлены Концерт № 3 для фортепиано с оркестром до минор» Людвига ван Бетховена и «Сюита для променадного оркестра» Дмитрия Шостаковича, которая прозвучит впервые в Уфе.

23 февраля в ДК «Нефтехимик» города Салавата исполнят три сюиты Петра Чайковского: «Сюита из балета «Лебединое озеро», «Сюита из балета «Спящая красавица» и «Сюита из балета «Щелкунчик», а также «Сюита из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад» Арама Хачатуряна.

Также, по словам Артура Назиуллина, на гастролях всегда происходит плодотворный творческий обмен. В будущем ожидаются совместные проекты Национального филармонического оркестра России и Госоркестра Башкирии. Так, 16 марта блистательный трубач НФОР Кирилл Солдатов выступит с НСО РБ. Концертмейстер Национального филармонического оркестра России, скрипач Тимур Пирвердиев работает в аттестационной комиссии НСО, дает мастер-классы своим коллегам.

Автор:Лейла Аралбаева
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