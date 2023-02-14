В Уфе скончался известный ученый-этнограф Мирза Муллагулов

В Уфе на 85-м году жизни после продолжительной болезни скончался ученый-этнограф, кандидат исторических наук Мирза Муллагулов. Об этом «Башинформу» сообщили его коллеги.

Мирза Гизитдинович Муллагулов родился 20 июля 1938 года в деревне Старомунасипово Бурзянского района БАССР. Окончил БГУ в 1967 году, с 1971 года работал в Институте истории, языка и литературы УНЦ РАН. С 1998 года был заведующим отделом этнологии, с 2006 — ведущим научным сотрудником Института этнографических исследований УНЦ РАН.

Его научная деятельность была посвящена изучению традиционных видов хозяйственной деятельности (в том числе собирательства, рыболовства и соколиной охоты), средств передвижения (водный, гужевой и вьючно‑верховой транспорт), лесных промыслов, этнокультурных связей башкир с другими народами Башкортостана. Участвовал в более 30 этнографических экспедициях по Республике Башкортостан, Курганской, Оренбургской, Пермской, Свердловской, Челябинской и другим областям. Автор свыше 100 научных работ, один из авторов издания «Башкиры» (2016). Лауреат премии АН РБ им. Раиля Кузеева (2009).

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.