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Сегодня, 10:14

В Уфе проводится XI всероссийский конкурс «Музыка цифр»

Детская музыкальная школа № 10 Уфы проводит XI всероссийский конкурс «Музыка цифр». Он направлен на выявление и поддержку одаренных учащихся и талантливых преподавателей, использующих электронно-цифровые технологии, а также на совершенствование музыкального образования, реализуемого в образовательных учреждениях.

Всего поступило более 100 работ из районов и городов Башкортостана, из республик Татарстан, Коми, а также Новосибирской, Самарской, Тверской, Челябинской областей, Красноярского края, из городов Москва, Екатеринбург, Кимры, Миасс, Новосибирск, Самара и Сыктывкар. В конкурсе принимают участие учащиеся, студенты, аспиранты и преподаватели, применяющие электронные музыкальные инструменты и цифровые технологии в творческо-образовательной практике.

Как сообщили «Башинформу» в управлении по культуре и искусству, конкурс проводится в два тура по шести номинациям:

  • «Сольное исполнение на синтезаторе»
  • «Аранжировка на синтезаторе (обработка, переложение)»
  • «Аранжировка на компьютере (обработка, переложение)»
  • «Композиция (на синтезаторе или компьютере)»
  • «Синтезатор +…» (номинация для любых ансамблей, в составе которых есть синтезатор)
  • «Методическое пособие» – номинация для преподавателей, включающая в себя электронные и печатные учебные пособия, видеопрезентации, фонохрестоматии и другие, связанные с применением электронно-цифровых технологий в музыкальном образовании.

С 1 по 16 февраля 2023 года проводится первый, заочный тур. Присланные на конкурс работы, представленные на цифровых носителях, прослушивает жюри под председательством заслуженного деятеля искусств РФ и РБ, народного артиста РБ, лауреата госпремии РБ имени Салавата Юлаева, члена Союза композиторов России и Союза композиторов РБ, члена совета при Главе Республики Башкортостан по вопросам развития культуры и искусства, преподавателя Уфимского училища искусств (колледжа) Нура Даутова.

2-й тур пройдет 17–18 февраля в виде очного прослушивания на базе Детской музыкальной школы № 10.

Торжественная церемония награждения и гала-концерт победителей конкурса состоятся 18 февраля в 14 часов в концертном зале ДМШ № 10.

Конкурс проводится в соответствии с планом основных мероприятий министерства культуры Республики Башкортостан и планом работы Республиканского учебно-методического центра по образованию, в целях реализации концепции развития электронного образования в образовательных учреждениях сферы культуры РБ.

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