В Уфе состоится концерт сербского актера, певца и телеведущего Марко Долаш

14 февраля в Художественном музее им. М. Нестерова состоится творческий вечер Марко Долаш. Он приехал в Уфу в качестве члена жюри международного кинофестиваля «Свой путь» и уже полюбился зрителям своим выступлением на открытии фестиваля в кинотеатре «Родина». Марко Долаш принимает участие во многих проектах в России, прекрасно владеет русским языком.

Как рассказал «Башинформу» организатор концерта, президент гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса союза кинематографистов России Филипп Кудряшов, упустить возможность выступления известного и талантливого сербского деятеля культуры в Уфе было бы неправильно.

«С Марко Долаш мы познакомились достаточно давно. И я считаю, что сегодня, да и вообще, история взаимоотношений России и Сербии — это очень важная веха для наших стран. И укрепляться она должна именно на уровне людей, не политиков. Я работаю уже 12 лет с Сербией, я могу сказать, что это единственная страна в Европе, которая настолько тепло и с любовью относится к России».

Для Марко поездка в Башкортостан, в Уфу, — первая, и он с удовольствием изучает город с разных точек зрения. Марко Долаш известен в Сербии как соавтор и куратор проекта «Балканский путник», благодаря которому изданы три уникальных путеводителя «Моя прекрасная Сербия», «Моя вкусная Сербия» и «Моя здоровая Сербия». По словам Марко Долаш, первую книгу президент Сербии Александр Вучич подарил президенту Российской Федерации Владимиру Путину в прямом эфире во время встречи в Москве.

«Моя вкусная Сербия», к примеру, это не просто путеводители, это целый роман, — рассказывает автор. — Каждый рецепт — это история семьи, история какого-то заведения, целого города. К примеру, в центре Белграда есть ресторан, куда наш король приводил своих иностранных гостей, и в атмосфере хорошей еды, музыки, шумных посетителей велись переговоры и подписывались серьезные договоры. У нас все происходит в этих кафанах — ресторанах. Кстати, башкирская кухня, еда в Уфе очень похожа на сербскую. У кого-то по наследству передается уникальный рецепт, необычный ингредиент. Но в конце каждой главы мы даем варианты замены. Или «Моя здоровая Сербия» — книга о санаториях и курортах. У нас есть уникальные места для лечения, как Златибор — горное место с соснами, там человек восстанавливается очень быстро. Или Розовое озеро — там при солнце вода розовая, в озере полно разных минералов и очень полезно для женского здоровья».

«Для наших уфимских зрителей это будет интересная творческая встреча с общением, лирикой и юмором. Марко — интересный рассказчик, и это будет уже музыкальный путеводитель в мир его мужественного и творческого сербского народа, в мир его трогательной любви к России, — сказала председатель союза кинематографистов Башкортостана, также член жюри фестиваля Зухра Буракаева. — Мы очень надеемся на дальнейшее сотрудничество в области кино, думаю, другим будет интересно сотрудничество с Марко и в других сферах его деятельности».

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