Рустем Галиуллин: Мы были первыми, кто создавал в Таиланде джазовую атмосферу

В Уфе была джазовая атмосфера

- Вы с детства увлекались только музыкой?

- У меня была еще одна страсть – хоккей. Хоккейная секция у нас была при заводе Синтезспирта, играли и во дворах в любую погоду. Но Перфильев строго сказал: выбирай. Потому что у меня периодически появлялись ушибы, синяки, то туда стукнут, то сюда, то уроки пропущу. Слава Богу, по губам не попадало шайбой.

Еще в детстве отец меня с 4 лет брал на рыбалку в выходные. Машины не было, ходили пешком: в Черниковке, где стадион Нефтяник, спускались по тропинке через парк Победы вниз, там кто-нибудь за трешку на лодке нас переправлял на другой берег и дальше шли на Ломоносовское озеро пешком несколько километров. С тех пор рыбалка – моя вторая страсть.

Я выбрал музыку, а может музыка меня, и меня тянул джаз. Когда учился в 10-11 классах, начал тусоваться в училище, там в те времена была суперджазовая атмосфера. В Олимпиадном 1980 году мне было 16 лет, и дядя забрал меня на лето в Москву. Благодаря этой поездке у меня зародилась настоящая любовь к джазу, это и определило мою дальнейшую судьбу. Гиндулла меня водил на все репетиции оркестра Лундстрема – там в то время играли наш Слава Назаров на тромбоне, Александр Фишер на трубе. Брат Лундстрема Игорь солировал на теноре, в перерывах подходил ко мне и по-татарски со мной разговаривал. Когда оркестр Лундстрема базировался в Казани, он выучил татарский язык и чистейше говорил. А у меня еще тогда тоже язык был подвешен.

- Вы знаете родной язык?

- Конечно, я же каждое лето проводил в деревне у бабушки и дедушки. Мама родом из Ново-Балтачево Чекмагушевского района, папа – из Ново-Мусино Чишминского района. У меня слух-то джазовый, поэтому языки я быстро осваиваю. И сейчас могу легко всё вспомнить, если пожить в атмосфере.

- В советское время к джазу отношение было неоднозначное, его считали буржуазным искусством и критиковали. Как складывалось в Уфе?

- В советское время джаз в основном играли в ресторанах. Обычно музыканты разыгрываясь, первое отделение играли джаз, а как зайдет народ в ресторан, – сразу переходили на попсу, эстрадную музыку. Когда я вернулся из армии, мы с Олегом Киреевым бегали в гостиницу «Россия» послушать группу «Дустар», где они тогда работали. Заказывали водичку и слушали всё первое отделение.

Я постоянно, при возможности, забегал в училище, там мой дядя преподавал саксофон и играл на кларнете. Он был уникальным инструменталистом, безупречно читал с листа. Когда какие-то оркестры приезжали на гастроли, его приглашали, он сразу садился и играл, при этом у него был прекрасный звук. Как раз в это время в училище открылось эстрадное отделение. Там уже учился мой друг и гитарист Джалиль Мухаметшин, в подвале училища он меня учил играть джаз. Еще в школе на меня оказал большое влияние Рустем Амирович Хусаинов, он преподавал гармонию и сольфеджио и всегда звал меня с ним музицировать. Он давал мне джазовые ноты и аккомпанировал, а я восхищался: «ох, красота то какая». Приходя в училище репетировать с Джалилем, я уже пытался что-то импровизировать, по джазовому свинговать. Также часто собирались и часами джемовали дуэтом с пианистом Владимиром Купцовым, и у нас что-то получалось. Уже тогда меня приглашал поиграть в свой оркестр Геннадий Жебаров, и Георгий Маркоров подтягивал в училищный оркестр.

Я окончил школу с прекрасными показателями, в институт поступил легко, меня взяли практически автоматом. Все педагоги там в основном были те же, что и в школе. Когда на вступительных экзаменах по сольфеджио и гармонии писали диктант, меня сажали от всех отдельно, чтобы не дал списать. В институте по специальности я учился у Сагита Габдулбареевича Гайнуллина, царствие ему небесное, он тоже ученик Перфильева.

Я считаю, что хорошее классическое академическое образование очень важно. Это крепкая и опорная база для реализации творческих идей, профессиональной музыкальной деятельности. Музыка – это речь твоей души, она должна быть чистой, красивой, понятной каждому и доходчивой. Этому и способствует образование и дальнейшее самообразование музыканта, творческой личности. Импровизация, как наивысшее проявление творчества, является следствием многих сердечно-душевных процессов и здесь образование и культурный уровень играют огромную роль. А в джазе ещё необходимо наличие чувства свинга (без чего джаза нет), а также, как вообще в музыке, знание истории, исполнителей, стилей, теории. Музыкальной слух должен быть всегда на высочайшем уровне, так же, как и наличие вкуса и интуиции. Быть музыкантом – это тяжелейший физический и душевный труд, непрерывный творческий процесс. Обо всём этом я постоянно говорю на уроках и мастер-классах.

В наше время джазом увлекались в основном фанатики и энтузиасты. Было очень мало информации, музыкального материала. Это сейчас так много доступной методической литературы, аудио и видеозаписей, видеоуроков. А у нас не было ничего такого. Даже аудиозаписи, пластинки были в очень ограниченном количестве. Переписывали друг у друга копии на кассеты, записывали по ночам джазовые радиопередачи с «вражеских голосов». Потом делали транскрипции на нотную бумагу, анализировали, пытались копировать, всё это играть. Жадно переписывали друг у друга от руки любую джазовую литературу. Так и учились. Вспоминаю случай, как я ездил в другой город, чтобы переписать вновь появившийся альбом. Магнитофон у меня был ламповый, катушечный, очень тяжёлый. Вот мне звонит мой хороший друг и говорит: у меня появился новый альбом Фредди Хаббарда. Я покупаю «кущтанащ», лечу на крыльях со своим магнитофоном к нему в Салават, а на улице мороз 30 градусов. Зато обратно еду такой счастливый…