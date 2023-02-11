Ансамбль «Мирас» презентовал в Уфе новую программу «Хазина»

Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас» презентовал новую программу. Концерты коллектива прошли 9 и 10 февраля на сценах ГКЗ Башкортостан и Башкирского театра оперы и балета в Уфе.

Коллектив представил концертно-театрализованную программу «Хазина», подготовленную на средства гранта Главы РБ. Напомним, «мирасовцы» выиграли его совместно с АНО «Дирекция культурных программ РБ». Проект включает в себя создание и прокат программы на основе танцевального и песенного фольклора нашей многонациональной республики.

«Мы подавали заявку на конкурс на предоставление грантов Главы РБ в форме субсидий, направленных на сохранение и развитие государственных языков РБ и языков народов Башкортостана. Организатор конкурса - Фонд содействия развитию гражданского общества РБ. Решение о предоставлении гранта вышло летом 2022 года, и сейчас «Мирас» реализует масштабный проект», - рассказал директор ансамбля Байрас Ишбердин.

Концертную программу первого отделения концерта открыла вокально-хореографическая композиция «Илкәйем». Этот номер славит воинов-победителей, вошедших в историю как «Северные амуры», а в башкирской народной песне «Дунай» тоска по родине передается через образ любимой девушки. Наш гостеприимный регион воплотился в вокально-хореографической композиции «Башкирский мед», в танце «Аманат» постановщик Халил Ишбердин показал башкирских джигитов — защитников Родины.

«Мирасовцы» представили вниманию зрителей и культуру братских народов через татарские песни «Гармун», «Төймә», хор исполнил марийскую композицию «Мом тынаре вучектыт». Артисты также представили вокально-хореографические композиции «Хава нагила», «Өлгөр» и кружевной удмуртский танец «Зигзаги». Первое отделение концерта закрыл премьерный номер «Уфа» («Өфө»), посвященный 450-летию столицы Башкортостана.

Второе отделение вечера открылось с русских номеров: танца «Русские узоры», песни «Мать — земля моя» в исполнении заслуженной артистки РБ Алены Завьяловой. Артисты балета показали всеми любимый необычный ительменский танец «У моря», нежную и женственную казахскую композицию «Аҡ ҡайыӊдар».

Репертуар ансамбля настолько широк и многогранен, что охватывает не только культуру народов России, но и других стран. Сотрудничество нашей республики с другими государствами часто становится прекрасной возможностью дружбы ансамбля «Мирас» с приглашенными хореографами-постановщиками. Так, в репертуаре коллектива появились турецкий танец «Силифке», итальянская песня «Canto della terra» в исполнении заслуженного артиста РБ Ильшата Шайхуллина. На концерте также выступили солисты ансамбля: Залия Нурлы, Ляйсан Мухаметова, Юлай Касимов, Юнир Сагинбаев и заслуженная артистка Республики Башкортостан Залия Ганиатуллина. Завершился вечер героической вокально-хореографической композицией «Салауатҡа дан!»

Как сообщили в пресс-службе ансамбля, в ближайшее время новая программа будет представлена в более чем в 10 городах России: в Челябинске, Екатеринбурге, Казани и других.