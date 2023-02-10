В Уфе выступит квартет имени Давида Ойстраха

Национальный симфонический оркестр РБ представляет Концерт камерной музыки, который состоится на сцене Малого зала ГКЗ «Башкортостан» 12 февраля в 17.00. Мероприятие пройдет в рамках программы министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны», сообщила «Башинформу» руководитель пресс-службы НСО РБ Лара Шипанова.

В концерте выступят: квартет имени Давида Ойстраха (Москва) и известный кларнетист, народный артист Башкортостана, генеральный директор НСО РБ Артур Назиуллин. Музыканты представят изысканную и виртуозную программу: Квартеты Л. ван Бетховена, Д. Шостаковича, П. И. Чайковского, Каприс № 24 Н. Паганини в переложении для струнного квартета и Квинтет для кларнета и струнного квартета И. Брамса.

Квартет Давида Ойстраха — уникальный ансамбль, объединивший молодых, но уже добившихся мирового признания российских солистов. Концерты коллектива с успехом проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Лондоне, Берлине, Вене, Будапеште, Барселоне, Токио и многих других. Четыре музыканта, составляющие квартет, являются победителями престижнейших международных конкурсов и обладателями самых высоких наград в мире музыки.

Андрей Баранов (I скрипка) — победитель международного конкурса имени Королевы Елизаветы (2012).

Родион Петров (II скрипка) — лауреат конкурса имени Паганини в Генуе (1997).

Федор Белугин (альт) — победитель V международного конкурса «Swedish International Duo competition», участник Государственного квартета имени Д. Д. Шостаковича (2005-2011).

Алексей Жилин (виолончель) — победитель Международного конкурса им. Мравинского (2008).