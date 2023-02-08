В музее истории Уфы открылась выставка фотографий, сделанных более 100 лет назад

В музее истории Уфы открылась выставка фотографий середины XIX – начала ХХ века «Лица известные и неизвестные». В экспозиции представлены уникальные снимки, сделанные в башкирской столице с 1866 по 1900 год.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе музея, известно, что одни из первых фотографий Уфы были сделаны в 1866 году фотомастерской госпожи Петровой. На них запечатлены Александровская церковь и Большая Казанская улица.

Также большой вклад в развитие фотографии как искусства в башкирской столице в конце XIX – начале ХХ века внесли фотоателье, принадлежавшие семье Блохиных, Ольге Герман и мещанину Ивану Волкову. Последний владел сразу четырьмя фотоателье под вывесками: «Славянская фотография Волкова, Уфа», «И. Волков, г. Уфа» и другими.

И если имена владельцев фотомастерских и даже фотографов сохранились, то информация о том, кто именно изображен на фотопортретах, неизвестна. Именно поэтому фотовыставку назвали «Лица известные и неизвестные». Установлено, что все работы выполнены в уфимских фотомастерских, большинство из которых находилось в 48-м квартале города, ограниченном улицами Большая Казанская — Телеграфная — Большая Успенская (Коммунистическая) — Спасская (Новомостовая).

Уникальную коллекцию старинных фотографий собрал краевед Владимир Буранцов. Увидеть выставку можно до конца марта 2023 года.