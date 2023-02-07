Владимир Спиваков совместно с Национальным филармоническим оркестром России даст концерты в Башкирии

Башкирия готовится принять VI Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…». Под управлением одного из самых знаменитых скрипачей и дирижеров мира Владимира Спивакова Национальный филармонический оркестр России даст три концерта в городах республики. Два из них состоятся в Уфе и один в Салавате. Фестиваль пройдет при поддержке Главы республики и в рамках программы министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны». Организатором выступит Национальный симфонический оркестр Башкирии.

«Проведение фестиваля в Башкортостане, на родине маэстро Владимира Спивакова, стало доброй традицией: тысячи ценителей классической музыки получают возможность услышать ярчайшие произведения мировой классики в исполнении легендарного оркестра под управлением одного из величайших в истории музыки дирижеров. Живые концерты Владимира Теодоровича – это огромное вдохновение для каждого, кому хоть раз посчастливилось на них побывать, это всегда большое откровение для слушателей и постижение ими истинных смыслов, причем вне зависимости от возраста: после каждого фестиваля мы видим всплеск желающих поступить учиться в музыкальные образовательные учреждения», - говорит министр культуры Амина Шафикова.

Ценителям высокой музыки будет представлена программа в исполнении оркестра, который по праву считается одним из лучших академических коллективов мира.

Как стало известно агентству «Башинформ», 21 февраля в ГКЗ «Башкортостан» прозвучат «Кармен-сюита» Жоржа Бизе в переложении Родиона Щедрина, «Павана» Габриэля Форе, симфоническая сюита «Париж» Жака Ибера и «Болеро» Мориса Равеля.

22 февраля будут представлены «Концерт №3 для фортепиано с оркестром до минор» Людвига ван Бетховена и «Сюита для променадного оркестра» Дмитрия Шостаковича.

23 февраля в ДК «Нефтехимик» города Салавата исполнят три сюиты Петра Чайковского: «Сюита из балета «Лебединое озеро», «Сюита из балета «Спящая красавица» и «Сюита из балета «Щелкунчик», а также «Сюита из музыки к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад» Арама Хачатуряна.

«Бесконечно рад вновь встречать Владимира Теодоровича и Национальный филармонический оркестр России в Уфе! Концерты фестиваля – величайшая возможность прикоснуться к чистому искусству музыки в исполнении профессионалов высочайшего уровня. Самая искренняя благодарность нашим партнерам – министерству культуры России и Московской филармонии за большую удачу принимать фестиваль в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны» и Главе Башкортостана за поддержку этого значимого для культуры республики события», - комментирует генеральный директор НСО РБ, организатор фестиваля Артур Назиуллин.