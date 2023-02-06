Жители Башкирии могут проголосовать за участников фестиваля «Ясна Музыка»

Республику Башкортостан в творческом соревновании представляют этно-проект «Хазина», Зилия Бахтиева, Солист оркестра Уфимского ансамбля песни и танца «Мирас» Юлай Касимов, этно-группа «Йатаган», этно-ансамбль «Торатау» и фолк этно-группа «Янгузель».

В шорт-лист попадут лишь 10 исполнителей и коллективов. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе управления по культуре и искусству Уфы.

Проект позволяет продемонстрировать красоту народной музыки и песни, но в новом современном звучании, новых аранжировках и формах. Он собирает талантливую творческую молодежь 18-35 лет — профессиональных, самодеятельных артистов и музыкальные коллективы из Приволжского федерального округа.

Узнать подробности и проголосовать за участников можно по ссылке. Голосование продлится до 16 февраля. Итоги будут объявлены 18 февраля, на празднике национальных Дедов Морозов. Финал и гала-концерт пройдут 3–5 мая в городе Чебоксары.

Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.