В Уфу на международный кинофестиваль «Свой путь» приедут известные актеры и режиссеры

Международный кинофестиваль «Свой путь» пройдет в столице Башкортостана с 9 по 15 февраля при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Содействие фестивалю оказывает министерство культуры Республики Башкортостан и агентство по печати и СМИ республики.

Цель международного фестиваля «Свой путь» — создание благоприятной среды для эффективного и уважительного диалога между людьми. Задача смотра — через обсуждение фильмов конкурсной программы поговорить со зрителем на глубокие, актуальные темы.

Как стало известно агентству «Башинформ», для участия в фестивале в Уфу приедут члены жюри, участники и почетные гости из Сербии, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Армении, Узбекистана, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. В разные дни фестиваля почетными гостями кинофестиваля станут актеры театра и кино Андрей Соколов, Ирина Гринева, Алёна Бабенко, Светлана Камынина, Виктория Тарасова, американский и российский актер и спортсмен Джефф Монсон, генеральный продюсер Триколор TV Михаил Анисимов, президент гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов.

Почётный гость и участник фестиваля — шеф-редактор службы новостей телеканала «Культура» Андрей Райкин представит документальный фильм про своего деда «Мой дед — Шапиро».

Президент и создатель международного кинофестиваля «Свой путь» Юлия Быба — режиссер, продюсер, кандидат политических наук. Много лет работала в крупнейших российских организациях в сфере пиара и связей с общественностью, а затем кардинально изменила свою жизнь, связав её с кино. Одна из первых работ в кинематографе — шеф-редактор документальной картины «Президент» (телеканал «Россия», 2015). Фильмы Юлии Быба становились участниками и призёрами российских и зарубежных кинофестивалей.

В жюри фестиваля вошли общественные деятели и представители киноиндустрии России и мира: Виктор Васильев (председатель Белорусского Союза кинематографистов), Зухра Буракаева (председатель Союза кинематографистов Башкортостана), Таалайбек Кулмендеев (председатель Союза кинематографистов Кыргызстана), Владимир Головнёв (режиссер, сценарист и продюсер документального кино), Максим Васюнов (обозреватель «Российской газеты», тележурналист, автор многочисленных рецензий на тему кино), Марко Долаш (сербский актер театра и кино, певец, писатель, тележурналист и телеведущий).

Отличительной чертой кинофестиваля этого года станет проведение модных показов российских дизайнеров во всех городах-участниках фестиваля. Концепция показов — соединение мировых модных тенденций и национальных мотивов региона.

9 февраля в 12.00 в ИА «Башинформ» (главный информационный партнер фестиваля в Уфе) состоится расширенная пресс-конференция. Вечером того же дня пройдет торжественное открытие фестиваля. В течение пяти дней, с 10 по 14 февраля, в кинотеатре «Родина» и в «Доме актера» пройдут показы художественных и документальных картин, объединенных тематически в отдельные блоки, и обсуждения их с авторами, известными деятелями российской культуры, именитыми гостями.

Программа и расписание фестиваля уже опубликованы на официальном сайте. Вход на все мероприятия — бесплатный по предварительной регистрации. Ознакомиться с правилами регистрации и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте кинофестиваля. Также можно подписаться на страничку фестиваля во «ВКонтакте».

Информационный партнер фестиваля — агентство «Башинформ».