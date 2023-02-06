В Уфе Кристина Андрианова-Книга представит читателям два новых сборника

16 февраля в Уфе состоится двойная презентация (12+): член Союза писателей и Союза журналистов Башкортостана и России, кандидат филологических наук Кристина Андрианова-Книга представит читателям два новых сборника – коллекцию избранных переводов «Пятьдесят пять историй одного толмача» и книгу собственных стихов «Триста сарматов».

Как сообщила «Башинформу» автор, право на издание сборника переводов она получила в номинации «Лучший публицист» по итогам семинара-фестиваля «Мы выросли в России – Поволжье». «Истории» увидели свет в Оренбурге и решили подождать «кочевников» в связи с былой эпидемиологической ситуацией.

Первый сборник объединяет разновозрастных российских поэтов Башкортостана, Татарстана, Дагестана, Хакасии и Чувашии, а также Беларуси, Казахстана, Молдовы и Словении. Второй сборник продолжает и расширяет тему, делая акцент на единстве евразийской истории. В аннотации отмечено, что через призму времен «мы видим и гражданскую лирику «с открытым забралом», и философские поиски собственного пути, и многогранную любовь, и даже стихи для детей».

По задумке автора, основу книги составили 300 стихов, однако, пока издание готовилось к печати, решено было сделать своеобразное авторское послесловие с дополнительными собственными произведениями и переводами башкирских классиков-фронтовиков, над которыми поэтесса трудилась весной в совместном проекте БСТ, радио «Юлдаш» и Башгосдрамтеатра под названием «Слово поэта».

- В конце концов, спартанцев, с которыми у моих «уфимских сарматов», конечно, есть идейная параллель, тоже было не ровно триста, – подводит итог автор. – Вот и у нас – 15 стихов и восемь переводов в довесок... А в целом, у меня ни одна книга так долго в печать еще не готовилась. Конечно, самокритичность и сейчас шепчет на ухо, что можно было бы что-то убрать, но в целом я довольна тем, что получилось. Пусть книга придет к читателю такая, какая есть – в чем-то слишком личная, обостренная, а в чем-то – «массовая», понятная каждому.

Презентация, в которой, помимо автора, примут очное и дистанционное участие авторы переводных произведений и другие известные литераторы республики, состоится в зале башкирской литературы и краеведения Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди. На творческой встрече можно будет выиграть и приобрести книги и получить автограф. Вход свободный.