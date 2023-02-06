В Союз кинематографистов России вступили художница и композитор из Башкирии

Художник кино Алия Байрамгулова и композитор Камиль Абдуллин стали обладателями членских билетов за подписью председателя Союз кинематографистов России Никиты Михалкова.

«Мы очень рады, что вклад в развитие отечественного кино оценили на высшем уровне. Стать членом этого союза непросто — все работы проходят через серьезную комиссию столичных экспертов, известных деятелей кино в каждом из направлений, — рассказала агентству председатель Союза кинематографистов Башкортостана Зухра Буракаева. — Союз кинематографистов России открывает новые возможности, и особенно приятно, что членами Союза стали молодые деятели башкирского кино, у которых всё впереди».

Алия Байрамгулова начала работать в кино как художник по костюмам, затем — художником-постановщиком. Сейчас они в Союзе вместе со старшей сестрой — известной художницей Айгуль Байрамгуловой, которая и привела младшую сестру в кино. Преподаватель училища искусств, Алия Азаматовна не только удачно совмещает творческую деятельность в кино и театре, но и ведет педагогическую деятельность в области кино.

«Безусловно, членство в Союзе кинематографистов России и радостно, и очень ответственно. Это значит, что кино стало моей профессиональной деятельностью, и, конечно же, это огромный стимул развиваться в этом направлении, делать новые проекты», — прокомментировала ИА «Башинформ» Алия Азаматовна.

«Признание коллег всегда окрыляет. Знаю, что это один из самых сильных и активных творческих союзов в стране, который расширяет возможности работы для регионов», — поделился своими эмоциями композитор Камиль Абдуллин.

Несмотря на молодость, у него в послужном списке около 30 картин и сериалов. Активно сотрудничать с башкирскими кинематографистами он стал благодаря творческой дружбе с режиссером Айнуром Аскаровым, благодаря которому стал композитором его фильмов «Пусть ветер унесет мои слова», «Из Уфы с любовью», «Отряд Таганок». Из последних работ — документальный фильм «Водяная» Вилюры Исяндавлетовой, снятый в рамках программы «Россия - взгляд в будущее» Фонда поддержки регионального кино и ее дебютный игровой короткометражный фильм «Белый-белый снег».