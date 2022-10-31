В Уфе начинает работу лаборатория по основам мастерства художника в кино

Союз кинематографистов Башкортостана приглашает всех желающих, имеющих художественное образование, и студентов художественных вузов и ссузов принять участие в лаборатории «Основы мастерства художника-постановщика и художника по костюмам».

Как сообщила «Башинформу» председатель союза Зухра Буракаева, данная лаборатория прежде всего ставит цель раскрыть новые профессиональные возможности для начинающих и уже профессиональных художников, которые хотят расширить сферу своей деятельности и обрести новые навыки.

«Сейчас башкирский кинематограф переживает новый этап своего развития. Мы вступили в активный диалог с руководством республики по созданию фонда кино, много возможностей предоставляют различные гранты. Наша столица и профессиональные кадры республики привлекают внимание московских студий — а значит, работа в кино для многих специалистов становится не случайной счастливой возможностью, а основной профессией, — рассказала Зухра Дикатовна. — При этом башкирский кинематограф ощущает нехватку разных специалистов, и поэтому министерство культуры Республики Башкортостан дает нам возможность проводить такие лаборатории по разным направлениям. Это серьезная поддержка национального кино».

Педагоги лаборатории — известные художники кино, сестры Айгуль и Алия Байрамгуловы, дочери известного башкирского художника Азамата Байрамгулова.

Айгуль Азаматовна окончила худграф БГПУ им. М. Акмуллы и ВГИК им. С. Герасимова, на данный момент является ведущим специалистом как художник кино в нашей республике. За ее плечами практически все полнометражные художественные фильмы, снятые в Башкортостане, а также она заявила себя как автор анимационных фильмов «Детство Урала и Шульгена», «Куныр-буга», является художником анимационных фильмов «Важнее не бывает», «Сердце. Бубен. Самолет», «Курица-помада» московской студии «Мастер-фильм» (режиссер Анна Мальгинова). Работает на киностудии «Башкортостан» им. А. Абдразакова. Участница международных симпозиумов, в т. ч. в Китайской Народной Республике. Член Союза художников и Союза кинематографистов Российской Федерации.

Алия Азаматовна является педагогом в Уфимском училище искусств. Выпускница УГИИ им. З. Исмагилова. Участница многих международных, российских и республиканских художественных выставок. Имеет большой опыт работы в качестве художника по костюмам в кино в полнометражных и короткометражных игровых фильмах Булата Юсупова, Айнура Аскарова, молодых режиссеров. Недавно дебютировала в качестве художника-постановщика. Также активно сотрудничает с театрами республики.

Лаборатория проводится на безвозмездной основе на субсидию министерства культуры Республики Башкортостан. Анкета для участия на сайте bashkortkino.com. Прием заявок на участие завершается 9 ноября.