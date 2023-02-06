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Культура
Вчера, 21:22

В Башкирии в 2022 году в отрасль культуры привлекли рекордный объем федеральных средств

пресс-служба Главы РБ
Фото:пресс-служба Главы РБ

Башкирия в 2022 году выполнила показатели нацпроекта «Культура» в полном объёме. В частности, в регионе реконструировали и отремонтировали 27 объектов культуры. На эти цели из бюджета республики направили более 1 млрд рублей.

Рекордный объём средств в отрасль культуры привлекли из федерального бюджета — почти 750 млн рублей. Благодаря этому в прошлом году завершили капитальный ремонт одного музея и четырёх детских школ искусств. В результате 1,5 тысячи детей улучшили условия обучения. Еще 17 детских школ искусств получили 330 новых музыкальных инструментов и 1,5 тысячи единиц учебного оборудования.

Эти данные были озвучены 6 февраля на федеральном совещании по итогам реализации национального проекта «Культура». В режиме видеоконференции его провела заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Она обозначила приоритеты работы отрасли и ключевые задачи на 2023 год. В совещании принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, сообщает пресс-служба администрации Главы РБ.

В 2023 году в Уфе планируют завершить капитальный ремонт Национального молодежного театра имени Мустая Карима, а к 2024 году — реконструкцию Башкирского театра кукол. Как ранее сообщал «Башинформ», в его здании полным ходом идет реконструкция.

Глава Башкортостана также отметил на совещании необходимость скорейшей реконструкции Уфимского цирка. Напомним, этот вопрос руководитель региона обозначил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в январе 2023 года.

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