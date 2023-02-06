В Башкирии объявлен конкурс для детей и подростков со сложной жизненной ситуацией

C 7 февраля 2023 года в Башкортостане объявлен республиканский литературно-художественный конкурс для детей и подростков со сложной жизненной ситуацией «Звенит струна души моей». Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе Национальной библиотеки.

Конкурс молодых авторов и художников проводится Башкирской республиканской общественной организацией «Центр благотворительных и культурных программ „Хазина“» совместно с Национальной библиотекой имени Ахмет-Заки Валиди РБ и приурочен объявленному в России Году педагога и наставника, а также Году полезных дел для малой Родины в Республике Башкортостан.

Творческие начинания детей и подростков из детских домов, социальных приютов, коррекционных центров, детей-инвалидов, сирот в номинациях: «Творю добро», «Учителям, наставникам посвящается…», «О славных людях малой Родины моей» оценивают члены Союза писателей Башкортостана и России.

«Очень интересный конкурс с хорошим названием "Звенит струна души моей", ставший ежегодным в Башкортостане. Уверен, этот конкурс откроет новые таланты. Каждый участник в нём – уже победитель, потому что создание литературных творений – самое большое счастье. Тот человек, который творит, стремится к созиданию, обязательно достигнет хороших результатов в своей жизни», - говорит председатель правления Союза писателей Башкортостана Айгиз Баймухаметов.

Конкурс проходит в три этапа:

1 этап конкурса (с 7 февраля по 5 сентября 2023 года) — подача заявок и творческих работ:

по литературному направлению на электронную почту: [email protected],

по художественному направлению — [email protected] и [email protected];

2 этап конкурса (с 6 сентября по 12 сентября 2023 года) — оценка и отбор конкурсных работ членами жюри, определение победителей заочно;

3 этап конкурса (15 сентября 2023 года) — награждение финалистов.

Финалисты награждаются дипломами, памятными подарками. Произведения лауреатов конкурса рекомендуются для публикации на страницах районных, республиканских и всероссийских изданий.

Каждому участнику выдается электронный сертификат за участие с указанием его руководителя.

С положением также можно ознакомиться в разделе «Проекты» — «Конкурсы» сайта НБ РБ.