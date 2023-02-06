Эстрадно-джазовый оркестр Башкирской филармонии отмечает четверть века

17 февраля Эстрадно-джазовый оркестр Башкирской филармонии отметит свой 25-летний юбилей. Концерт (6+) состоится в Большом зале филармонии. На своём юбилее ЭДО исполнит популярные джазовые и эстрадные композиции в аранжировке Олега Касимова, а также авторские сочинения своего бэнд-лидера.

Специальный гость – джазовый музыкант, валторнист, флюгельгорнист, мастер импровизации на ряде редких духовых инструментов Аркадий Шилклопер. В его инструментальном арсенале: альпгорн, диджериду, корно да каччиа. Мультиинструменталист давно сотрудничает с уфимским бэндом и даже совместно записывает новый альбом.

Солисты – Сиявуш Шерматзаде, Полина Кобец, Алиса Жумагалиева, Ильдар Абдуллин, Альфия Нигматуллина.

Коллектив под управлением маэстро Олега Касимова уже четверть века является брендом башкирского джаза и одним из ведущих биг-бэндов России. Участник культовых международных джазовых форумов, биг-бэнд БГФ – единственный из нынешних российских джазколлективов записал новый CD-диск в киноконцерне «Мосфильм».

В течение 25 лет – постоянный базовый оркестр на статусном международном джазовом фестивале «Розовая пантера». В рамках этого форума бэнд сотрудничал со многими мэтрами российского и мирового джаза.

ЭДО – коллектив уникальный, имеет две составляющие: эстрадно-симфоническую (со струнной группой, деревянными духовыми) и джазовую (полный Биг-бэнд). Эта особенность позволяет оркестру быть всегда востребованным и давать огромное количество разноплановых сольных концертов с мэтрами мирового джаза и звездами российской эстрады.