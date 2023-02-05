В Уфе широко отметят 150-летие Федора Шаляпина

В 2023 году отмечается 150-летие Федора Шаляпина, оперного и камерного певца (высокий бас), который в разное время был солистом Большого и Мариинского театров, а также театра Метрополитен опера. 13 февраля будет дан старт официальному открытию памятного года.

Мероприятия в учреждениях культуры и искусства г. Уфы начались еще 22 января. В Уфимской детской филармонии прошла встреча «Великий русский бас» в рамках музыкальной гостиной. В феврале здесь планируется проведение лекции-концерта «Федор Шаляпин и Вера Тиманова - единственная встреча», посвященной встрече великого баса и любимой ученицы Ференца Листа, выдающейся пианистки конца 19-начала 20 века.

Музыкальные и краеведческие часы, программы, посвященные Федору Шаляпину, пройдут в феврале в библиотеках Уфы. 7 февраля в 12.00 в Центральной городской библиотеке Центральная городская библиотеке (ул. Комсомольская, 138) покажут литературно-музыкальную композицию «Певец, кумир Федор Шаляпин».

Литературно-музыкальный вечер «Уфимские страницы великого баса» проведет 8 февраля в 14.00 модельная библиотека №26 (ул. Жукова, 11/2). В рамках музыкальной гостиной «Маска и душа…» пройдет знакомство с творчеством Шаляпина и прослушивание записей песен в его исполнении. 10 февраля музыкальную гостиную организует модельная детская библиотека №38 (ул. Парковая, 6/2).

10 февраля в 11.00 в модельной библиотеке №32 (ул. Ферина, 14) будет показана литературно-музыкальная композиция «Федор Шаляпин – великий голос России», в 15.00 - вечер-портрет «Путешествие в мир Федора Шаляпина» в модельной юношеской библиотеке №41 (ул. Калинина, 11) с участием модельных библиотек №29 и №31.

11 февраля в 15.00 в библиотеке №46 (ул. Зеленая, 7) пройдет вечер-портрет «О Федоре Шаляпине - с трепетом и с любовью». Также в этот день будет продемонстрирован видеообзор памятных мест Уфы, связанных с именем великого певца «Страницы из жизни Шаляпина» в детской библиотеке № 28 (ул. Первомайская, 43).

Ряд мероприятий пройдет в Уфе 13 февраля. Так, в Детской школе искусств им. А. Искужина состоится классный час с просмотром документального фильма «Голос времени», классные часы в рамках групповых занятий музыкально-теоретических дисциплин на тему «Уфимский период в творчестве Ф. Шаляпина» - в детской музыкальной школе №8, классные часы на уроках хора – в детской школе искусств №2 им. Ф. Камаева. Выставку-портрет «Федор Шаляпин - знакомый и неизвестный» организует детская библиотека № 18 (ул. Выгонная, 12).

14 февраля выставку художественных работ «Шаляпин и его оперные герои» представит детская школа искусств им. А. Искужина, а в музыкальный круиз «Фёдор Шаляпин» пригласит модельная детская библиотека № 30 (ул. Вологодская, 7). В его рамках пройдет знакомство с биографией, творчеством Федора Ивановича, прослушивание оригинальных записей. Классные часы на уроках «Музыкальная литература» пройдут в детской музыкальной школе №14.

17 февраля на музыкальный салон «Триумф гения» с прослушиванием записей произведений выдающегося оперного певца приглашает детская библиотека №19 (ул. Ухтомского, 12).

Цикл мероприятий в рамках Дня эстетического просвещения «Великий бас» проведет 21-22 февраля Центральная городская детская библиотека им. Ш.А. Худайбердина (ул. Мингажева, 109). Здесь пройдут литературно-музыкальная гостиная «В тот зимний день Шаляпин пел», интерактивная выставка инсталляция «Ступени к славе» и бук-промоушен «Вспоминая Шаляпина».

28 февраля в 13.00 на литературно-музыкальную гостиную «Восхождение на оперный Олимп» приглашает модельная библиотека № 10 (ул. М. Гафури, 17), видеопрезентацию «Вспоминая Шаляпина» покажет детская библиотека №21 (ул. Кольцевая, 24).

Мероприятия, посвященные 150-летию Федора Шаляпина продолжатся весной. В Уфимской детской филармонии пройдет юбилейный вечер русского романса, а также музыкальная гостиная «Великий русский бас Ф.И. Шаляпин», в Уфимской детской школе искусств им. В.Н. Пегова будет организован Открытый детский художественный конкурс «Шаляпин. Музыка. Театр».

Так, в детской художественной школе №1 им. А. Кузнецова в марте пройдет беседа с учащимися 4-5 классов на тему «Федор Иванович Шаляпин в русском изобразительном искусстве». Детская музыкальная школа №6 проведет 11 марта информационный урок «Великий русский бас Ф.И. Шаляпин. По страницам биографии», 20 марта в детской музыкальной школе №15 - классные часы в рамках групповых занятий музыкально-теоретических дисциплин.

21 марта в Уфимской детской школе искусств им. В.Н. Пегова состоится лекция-концерт, посвященная 150-летию со дня рождения С.В. Рахманинова и Ф.И. Шаляпина.

С 27 по 29 апреля в Уфе пройдет XIV Открытый городской конкурс юных вокалистов «Дебют», посвящённый 150-летию Федора Ивановича Шаляпина.

В мае в Уфимской детской филармонии пройдет лекция «Федор Шаляпин и Елена Цветкова в Частной русской опере Саввы Мамонтова». В рамках мероприятия будет показана опера «Волшебный фонарь».

На 18 мая запланировано проведение концерта вокально–хоровой музыки, посвященного празднованию 150-летия со дня рождения Ф.И. Шаляпина в Детской школе искусств им. А. Искужина.

Завершат цикл мероприятий в учреждениях культуры Уфы музыкальная гостиная «Великий русский бас Ф.И. Шаляпин» и концерт–посвящение композитору Сергею Рахманинову и певцу Федору Шаляпину. Они пройдут осенью-зимой в Уфимской детской филармонии.